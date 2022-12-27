الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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البتانونى: «الصحة» وضعت خطة طموحة لتطوير وتأهيل المستشفيات العامة

الدكتور محمود البتانوني
الدكتور محمود البتانوني

قال الدكتور محمود البتانوني، أستاذ الأمراض الصدرية، إن وزارة الصحة وضعت خطة طموحة لتطوير وتأهيل المستشفيات العامة، والتي كانت قد وصلت لحالة سيئة والتجهيزات لم تكن كافية وكذلك تدريب الأطباء.

وزارة الصحة تطور المستشفيات العامة بكل المحافظات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة قامت بتطوير وتأهيل المستشفيات العامة وتزويدها بأجهزة الأشعة المقطعية الجديدة، وأجهزة التنفس الصناعي، وغرف العناية المركزة، وتدريب كوادر أطباء الطوارئ، على كيفية استقبال المرضى، وذلك في كل المحافظات.

وتابع، نشكر جهود الدولة ووزارة الصحة على هذا التطوير ولكن التحديات ما زالت كبيرة لأن المستشفيات التي تحتاج للتأهيل ما زالت كثيرة سواء من ناحية البنية التحتية أو من ناحية الأطباء ولكن البداية تمت، مشيرًا إلى أنه رغم عدد المحافظات الكبيرة في مصر، إلا أنها قليلة مقارنة بأعداد المواطنين، ولذلك تم تطوير المستشفيات القديمة وزيادة عدد الأسرة وإقامة مبانٍ جديدة. 

البتانوني وزارة الصحة تطوير تاهيل المستشفيات العامة اجهزة التحديات

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