الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

استعلام فاتورة التليفون الأرضي عبر الشركة المصرية للاتصالات

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

مع بداية اقتراب شهر يناير 2023، يبحث المواطنون عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الشركة المصرية للاتصالات برقم التليفون وتسديد المبالغ المستحقة، حيث تصدر فاتورة التليفون الارضي كل أربعة أشهر بصفة دورية.

وتصدر فاتورة التليفون الأرضي في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع 30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح .

استعلام فاتورة التليفون الأرضي 

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وانشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر يناير 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات ، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

ثم يظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المراد تسديدها.

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الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون الأرضي يناير 2023

سداد فاتورة التليفون الارضي 

 

توفر الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لتسديد الفاتورة: 

- سداد فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يناير 2023 نقديا عن طريق أقرب فرع سنترال تابع له العميل.

- سداد فاتورة الأرضي لـ شهر يناير 2023 من خلال الدفع النقدي عبر خدمات فوري المتاحة بكافة أنحاء الجمهورية.

- سداد فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يناير 2023 من خلال الفيزا كارت عبر خدمات الدفع الإلكتروني.

- دفع فاتورة التليفون الأرضي عن طريق خدمة فودافون كاش أو خدمة أمان.

- دفع فاتورة التليفون الأرضي في خدمات «سداد، خدماتي، ممكن، مصاري».

- دفع فاتورة التليفون الأرضي في ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري، أو بنك CIB.

- دفع فاتورة التليفون الأرضي بشكل مباشر في سنترال الشركة المصرية للاتصالات WE أو في مكاتب البريد.

 

استعلام فاتورة التليفون الأرضي فاتورة شهر يناير 2023 لشركة المصرية للاتصالات سداد فاتورة التليفون الأرضي سداد فاتورة الارضي دفع فاتورة التليفون الأرضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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