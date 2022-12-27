حصاد 2022.. وجوه جديدة تألقت فى السينما والتلفزيون خلال العام الحالى

شهد الموسم الدرامي 2022، العديد من التغيرات على مستوى أسماء الفنانين الذين شاركوا خلاله، وهو ما جعل أسماء فنية جديدة تصعد على السطح، وتنال شهرة واسعة بفضل إمكانياتهم التمثيلية الجيدة، والتي دخلت قلوب المشاهدين عبر أعمال درامية قدمت محتوى جيدا يليق بالصناعة المصرية.

وترصد "الدستور" خلال النقاط التالية أبرز الوجوه الجديدة التي تألقت خلال عام 2022..

رحمة أحمد

لم تطل الفنانة رحمة أحمد كثيرًا على المشاهدين في الأعمال الدرامية، فكانت تظهر بمشاهد قليلة في بضع أعمال فنية بين المسرح والإذاعة، ولكنها لم تكن مشهورة ومتألقة بحجم ما قدمته في مسلسل "الكبير أوي" بموسمه السادس، فنالت شهرة واسعة خلاله وتألقت بشكل ملحوظ للغاية، وكانت أفضل الوجوه الجديدة على الجمهور كونها بطلة في العمل، حيث جسدت شخصية "مربوحة" والعمل من بطولة أحمد مكي ومحمد سلام وهشام إسماعيل وإخراج أحمد الجندي.

إلهام وجدي

أحدثت الوجه الجديد إلهام وجدي، حالة نجاح كبير بظهورها للمرة الثانية على مستوى التمثيل في مسلسل "إيجار قديم"، وذلك بعدما نالت شهرة كبيرة بدورها في العمل والذي جسدت خلاله شخصية دكتورة ليلى، لتتصدر مشاهدها منصات السوشيال ميديا المختلفة، العمل من بطولة: شريف منير، صلاح عبدالله، فيدرا، هشام إسماعيل، حازم سمير، ميمي جمال، حنان سليمان، رحمة حسن، إلهام وجدي.

نور إيهاب

منذ عام 2015 عندما انطلقت بالتمثيل بشخصية الطفلة الملاحقة دائمًا لأحمد السقا، استطاعت نور إيهاب أن تواصل رحلتها في عالم الفن، بتقديمها لشخصيات عديدة في فترة زمنية قصيرة بأعمال مختلفة، لكن عام 2022 كان العام الأبرز بالنسبالها بعدما قدمت خمسة أعمال فنية بين السينما والتلفزيون، كان أبرزها مشاركة أحمد حلمي في "واحد تاني" وشخصية "شادية" بمسلسل أعمل ايه الذي تألقت خلاله، ونالت إشادات واسعة في العمل الذي كان من بطولة خالد الصاوي وصابرين .

آية زيد

قدمت الوجه الصاعد آية زيد ردود أفعال إيجابية بظهورها في مسلسل "جزيرة غمام" والذي قدمت خلاله شخصية "سندس" زوجة الفنانة رياض الخولي، والتي كانت ندًا لابنته ميار الغيطي، حيث قدمت اللهجة الصعيدية بشكل جيد؛ لتجد ردود أفعال كبيرة على السوشيال ميديا والنقاد، في العمل الذي كان بارزًا في شهر رمضان للفنان أحمد أمين وطارق لطفي.

هاجر السراج

لفتت الأنظار بشخصيتها في مسلسل "بطلوع الروح"، بتقديمها لشخصية زوجة أحمد السعدني، فعلى الرغم من عدم ظهورها في أعمال مصرية، إلا أنها دخلت القلوب بطريقة تمثيلها الجيدة بحسب آراء النقاد، لتقدم بعده شخصية "نادية" في مسلسل اتزان، وتنال عليه إشادات عديدة بجانب الممثلة ركين سعد.

شريف حافظ

ومن الوجوه الجديدة في عام 2022 الممثل الصاعد شريف حافظ والذي تألق في مسلسل "الاختيار 3" مع الفنان ياسر جلال ومسلسل "راجعين يا هوى" مع الفنان خالد النبوي بشخصية عمرو أبوالهنا.

حاتم صلاح وعبدالرحمن حسن

"نفادى" صاحب مشهد "لعبة السبيط" فى "الكبير أوى" سطع نجمه هذا العام ويعتبر من الوجوه الجديدة رغم أنها ليست التجربة الدرامية الأولى له، وبشخصية "طبازة" استطاع الممثل عبدالرحمن حسن تحقيق نجاح كبير.

محمود السيسي

لفت الأنظار وحصل على إشادات واسعة من الجمهور بسبب دوره فى مسلسل "مكتوب عليا" مع أكرم حسنى، بشخصية سيد صديق أكرم حسنى.

غادة طلعت

على الرغم من تقديمها لعدة أعمال فنية خلال الأعوام الماضية، إلا أن عام 2022 كان مميزًا لها على المستوى التمثيلي، فقدمت غادة 4 أعمال درامية نالت عليها إشادات عديدة وشهرة واسعة، بعدما تألقت في مسلسل "العيلة دي" مع وفاء عامر، و"المشوار" مع محمد رمضان وكذلك في مسلسل ملف سري مع هاني سلامة، بالاضافة إلى مشاركتها في مسلسل "المتهمة" مع الفنانة درة.

ريتال ظاظا ومنذر مهران

لفتت الطفلة المصرية ريتال ظاظا الأنظار إليها بقوة، خلال مشاركتها في مسلسل فاتن أمل حربي، التي تتعاون فيه مع النجمة الكبيرة نيللي كريم، في الماراثون الرمضاني 2022، حيث استطاعت بموهبتها أن تخطف الأنظار، وتتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما أحدث الطفل منذر مهران «سمير ابن محارب» في مسلسل جزيرة غمام، حالة نجاح كبيرة بطريقته في التمثيل وثقته التي ظهرت خلال حلقات المسلسل الذي عرض في شهر رمضان الماضي.