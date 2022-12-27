مجلس جامعة كفرالشيخ يناقش خطط تنفيذ الأنشطة ومحو الأمية

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، جلسته الدورية في قاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والمستشار عبدالله غلاب، المستشار القانوني للجامعة وأمين عام الجامعة الدكتور على صبري.

وقال دسوقي: أنقل إليكم شكر وتحيات الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الجهد المبذول في الفصل الدراسي الأول والتزام الجميع بالإجراءات التي أقرتها الجامعة أثناء إجراء انتخابات اتحاد الطلاب، والتى تمت وفقاً للقواعد والمعايير المُحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

كما أكد المجلس استمرار الجامعة في تعاونها الكامل مع مبادرة "حياة كريمة" من خلال تكثيف القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والأنشطة المختلفة، والمساهمة الإيجابية في بناء القدرات في المجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية؛ تفعيلًا لدور ورسالة الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح المجلس أنه في إطار المسئولية المُجتمعية والوطنية لجامعة كفرالشيخ، استعرض المجلس جهود الجامعة بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار في محو الأمية، حيث تأتي قضية محو الأمية على رأس أولويات العمل خلال الفترة المقبلة تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد مجلس جامعة كفرالشيخ تنفيذ ومتابعة الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية واستمرار تنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات القومية الكُبرى، والتعاون مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وشدد رئيس جامعة كفرالشيخ على اتخاذ كافة الإجراءات والالتزام بالقواعد استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول وفقاً للخريطة الزمنية، ووفقا للجداول الزمنية المعلنة في كل كلية، وسط أجواء من الهدوء والانضباط، ومراعاة توزيع الأسئلة على الوقت المخصص للامتحان متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.