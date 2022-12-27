الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الروسى يبحث مع رئيس الوزراء الأرمينى تسوية الوضع فى قره باغ

الرئيس الروسى خلال
الرئيس الروسى خلال اللقاء

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان. 

وأكد الرئيس الروسي، خلال اللقاء فى بطرسبورج، أن القضية الرئيسية للبحث هي تسوية الوضع في قره باغ والعلاقات الأرمينية الأذربيجانية.

وتابع بوتين: "لقد بدأنا بالأمس نحن الثلاثة في الحديث بالطبع، عن القضية الرئيسية هي تسوية الوضع في جنوب القوقاز ككل والعلاقات الأرمينية الأذربيجانية، وكل ما يتعلق بقره باغ"، وفقًا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

وأشار الرئيس الروسى إلى أنه عشية القمة لرابطة الدول المستقلة، جرت محادثة ثلاثية مع باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

ولفت بوتين، إلى اجتماع للجنة الحكومية الدولية الروسية الأرمينية تم عقده مؤخرًا، مشيدًا بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، وتمت الإشارة وفق اجتماع اللجنة إلى أن الوضع في المجال الاقتصادي بين بلدينا يتطور بشكل إيجابي للغاية، على مدى الأشهر العشرة من هذا العام، كانت زيادة حجم التجارة بنسبة 73% هذه نتيجة جيدة.

يجدر الإشارة إلى أن قمة غير رسمية انعقدت لزعماء بلدان رابطة الدول المستقلة في مدينة سان بطرسبورج، أمس، وستنتهى اليوم الثلاثاء.

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وقال بوتين، في كلمته الافتتاحية خلال لقائه زعماء دول الرابطة في مدينة بطرسبرج، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن تعميق التفاعل في إطار رابطة الدول المستقلة يجسد المصالح الأساسية لدول الرابطة، ويحسن الأمن.

ووجه الرئيس الروسى الشكر للمشاركين فى "القمة غير الرسمية" على دعمهم فكرة عقد عام "اللغة الروسية" فى رابطة الدول المستقلة العام المقبل 2023.

من جانبه، قال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، بصفته الرئيس الحالي للرابطة، إن العام المنصرم كان عامًا صعبًا على المجتمع الدولي، وقد اتخذت الرابطة التدابير لتعزيز إمكانات الرابطة، وإمكانات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولها، حيث حث على مزيد من العمل على استبعاد السياسات الحمائية، وخفض التعريفات الجمركية بين دول الرابطة، فيما أثنى على مشروع الممر الذي يربط بين الشمال والجنوب من روسيا عبر كازاخستان وتركمانستان إلى إيران، والذي تقف روسيا وراء مبادرته.

الرئيس الروسي رئيس الوزراء الأرميني قرة باغ العلاقات الأرمينية الأذربيجانية رابطة الدول المستقلة بوتين

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