الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي pdf

جريدة الدستور

وفرت وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي pdf على بوابة التعليم الالكتروني لتساعد الطلاب في التدريب على امتحانات الفصل الدراسي الاول وازالة الرهبة من الامتحانات.

وتوفر وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية للطلاب في جميع المراحل التعليم من رابعة ابتدائى وحتى الثانوية العامة، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي pdf.

النماذج الاسترشادية رابعة ابتدائي 

يمكن الاطلاع على النماذج الاسترشادية عبر الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والضغط على بوابة التعليم الإلكتروني ثم اختيار المرحلة الابتدائية، واختيار الصف الرابع الابتدائي وبالضغط عليها تظهر أمامك عدة اختيارات منها البرمجيات، الكتب الدراسية الإلكترونية، إثرائيات، الحصص الافتراضية، أنشطة صوتية – اناشيد، دليل المعلم، استبيان، بكرة أحلى، النماذج الاسترشادية، واضغط على أيقونة النماذج الاسترشادية الموجودة في أسفل الصفحة للتعرف عليها .

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 بالقاهرة والجيزة

جدول امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية

أو يمكنك الدخول مباشرة إلى النماذج الاسترشادية الصف الرابع الابتدائي عبر الضغط على الرابط التالي: 

https://moe.gov.eg/ar/primary4/ ، ويوفر هذا الرابط مجموعة من النماذج الاسترشادية وهي كالتالي: 

  • النموذج الاسترشادي الاول

 

  • النموذج الاسترشادي الثاني

 

  • النموذج الاسترشادي الثالث

 

  • النموذج الاسترشادي الاول لمادتي العلوم والرياضيات لغات

 

  • النموذج الاسترشادي الثاني لمادتي العلوم والرياضيات لغات

 

  • النموذج الاسترشادي الثالث لمادتي العلوم والرياضيات لغات

 

النماذج الاسترشادية لطلاب المدارس 

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى النماذج الاسترشادية لطلاب المدارس ومنهم طلاب الصف الرابع الابتدائي لأنها نسخة محاكاة للامتحان الأساسى والذى يعقد  خلال يناير المقبل ، أى أنها تحتوى على نفس عدد الجزئيات وترتيب الأسئلة وأيضا شكلها وطبيعتها مع اختلاف بسيط فى الجزئيات التى تتعلق بالمستويات العليا للتفكير لأنها تختلف من عام لآخر.

txt

بالزيادة الجديدة.. جدول صرف مرتبات شهر يناير 2023 للقطاع العام

وتهدف وزارة التربية والتعليم من خلال توفير النماذج الاسترشادية للطلاب إلى إزالة الرهبة والخوف من قلوب الطلاب وجعله يثق فى نفسه، مشيرة إلى أن طبيعة الأسئلة وتوزيع جزئياتها على المنهج الدراسى يتضح من خلال النماذج الاسترشادية ومن ثم يستطيع الطالب أن يحدد بدقة شكل ومحتوى الامتحان وأهم الجزئيات.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد اتجهت إلى تغيير نظام الدراسة بالصف الرابع الابتدائي وكذلك نظام الامتحان والتقييم ، وعادت الوزارة لتعديلها مع بداية العام الدراسي الجاري حتى تتناسب مع الخطة الزمنية للعام الدراسى وبما لا يخل بتحقيق نواتج التعليم.

وجاء قرار تعديل مناهج رابعة ابتدائي  بعد الاستماع لآراء المعلمين ولجنة التعليم بمجلسي النواب والشيوخ بعد عملية تقييم أجراها المجلس القومي للامتحانات على عينة عشوائية من طلاب الابتدائي لقياس مستواهم في مواد اللغة العربية والرياضيات وكانت النتائج غير مبشرة ومعبرة عن تدني مستويات أغلب الطلاب.

النماذج الاسترشادية الرابع الأبتدائي بوابة التعليم الإلكتروني رابعة ابتدائي وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الجمارك: الإفراج عن 70% من البضائع وننتظر المزيد

أول رد من الأهلى على إيقاف محمود كهربا مجددًا من قبل الفيفا

رئيس «صناع الخير» لـ«الدستور»: جار الاستعداد لسفر الحاجة نوال لأداء مناسك العمرة

«أبوالغيط» يستقبل رئيس المجلس الرئاسى الليبى بالجامعة العربية

«إيجاس» تناقش استراتيجية مواجهة الهجمات السيبرانية بقطاع البترول

وزيرا التعاون الدولى والنقل يوقعان الشريحة الثانية لتنفيذ أولى مراحل الخط الرابع للمترو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

أحمد البنا

أنا مش طالع تانى يا سيدى

الحسين عبدالرازق

رجول لا مؤاخذة الفراخ!

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»

مكالمة نادرة.. ماذا طلب رئيس الأركان الإسرائيلي "كوخافي" من نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة إقرار الاحتلال قوانين بن غفير وسموترتش