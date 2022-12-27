وفرت وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي pdf على بوابة التعليم الالكتروني لتساعد الطلاب في التدريب على امتحانات الفصل الدراسي الاول وازالة الرهبة من الامتحانات.

وتوفر وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية للطلاب في جميع المراحل التعليم من رابعة ابتدائى وحتى الثانوية العامة، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي pdf.

النماذج الاسترشادية رابعة ابتدائي

يمكن الاطلاع على النماذج الاسترشادية عبر الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والضغط على بوابة التعليم الإلكتروني ثم اختيار المرحلة الابتدائية، واختيار الصف الرابع الابتدائي وبالضغط عليها تظهر أمامك عدة اختيارات منها البرمجيات، الكتب الدراسية الإلكترونية، إثرائيات، الحصص الافتراضية، أنشطة صوتية – اناشيد، دليل المعلم، استبيان، بكرة أحلى، النماذج الاسترشادية، واضغط على أيقونة النماذج الاسترشادية الموجودة في أسفل الصفحة للتعرف عليها .

أو يمكنك الدخول مباشرة إلى النماذج الاسترشادية الصف الرابع الابتدائي عبر الضغط على الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/ar/primary4/ ، ويوفر هذا الرابط مجموعة من النماذج الاسترشادية وهي كالتالي:

النموذج الاسترشادي الاول

النموذج الاسترشادي الثاني

النموذج الاسترشادي الثالث

النموذج الاسترشادي الاول لمادتي العلوم والرياضيات لغات

النموذج الاسترشادي الثاني لمادتي العلوم والرياضيات لغات

النموذج الاسترشادي الثالث لمادتي العلوم والرياضيات لغات

النماذج الاسترشادية لطلاب المدارس

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى النماذج الاسترشادية لطلاب المدارس ومنهم طلاب الصف الرابع الابتدائي لأنها نسخة محاكاة للامتحان الأساسى والذى يعقد خلال يناير المقبل ، أى أنها تحتوى على نفس عدد الجزئيات وترتيب الأسئلة وأيضا شكلها وطبيعتها مع اختلاف بسيط فى الجزئيات التى تتعلق بالمستويات العليا للتفكير لأنها تختلف من عام لآخر.

وتهدف وزارة التربية والتعليم من خلال توفير النماذج الاسترشادية للطلاب إلى إزالة الرهبة والخوف من قلوب الطلاب وجعله يثق فى نفسه، مشيرة إلى أن طبيعة الأسئلة وتوزيع جزئياتها على المنهج الدراسى يتضح من خلال النماذج الاسترشادية ومن ثم يستطيع الطالب أن يحدد بدقة شكل ومحتوى الامتحان وأهم الجزئيات.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد اتجهت إلى تغيير نظام الدراسة بالصف الرابع الابتدائي وكذلك نظام الامتحان والتقييم ، وعادت الوزارة لتعديلها مع بداية العام الدراسي الجاري حتى تتناسب مع الخطة الزمنية للعام الدراسى وبما لا يخل بتحقيق نواتج التعليم.

وجاء قرار تعديل مناهج رابعة ابتدائي بعد الاستماع لآراء المعلمين ولجنة التعليم بمجلسي النواب والشيوخ بعد عملية تقييم أجراها المجلس القومي للامتحانات على عينة عشوائية من طلاب الابتدائي لقياس مستواهم في مواد اللغة العربية والرياضيات وكانت النتائج غير مبشرة ومعبرة عن تدني مستويات أغلب الطلاب.