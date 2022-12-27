17 مصابًا بانقلاب سيارة فى الإسماعيلية

أصيب 17 عاملًا وعاملة من العاملين بالصوب الزراعية بسحجات وكسور وجروح إثر انقلاب السيارة على وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل يستقلها عدد من العمال الزراعيين على وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ10سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، أسفر الحادث عن إصابة 17 عاملًا وعاملة بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس ومستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.