برلمانى: السيسى أول رئيس يعطى أولوية قصوى لتحقيق الاستقرار داخل الأسرة

أكد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول قائد مصري يعطي أكبر اهتمام للحفاظ على تماسك واستقرار الأسرة المصرية ، مشيرًا إلى أن أكبر دليل على ذلك الحديث الواضح من الرئيس السيسي خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية بمحافظة الجيزة عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وقال شمس الدين، في بيان اليوم، إن الرئيس السيسى وضع استراتيجية واضحة المعالم لكل ما يتعلق من قضايا وملفات مهمة يجب أن يضمنها هذا التشريع المهم الذى يمس كل الأسر المصرية، مشيدًا بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعم الأسرة ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية مع توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تنفيذ رؤية الرئيس السيسى حول هذا التشريع يضمن أفضل الطرق للحفاظ على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال المقبلة، ويحد بصورة كبيرة من الأعداد والحالات المفزعة فى حالات الطلاق خاصة بين المتزوجين من صغار السن، مطالبًا من الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية بإجراء حوار مجتمعى موسع حول هذا التشريع، ليخرج هذا التشريع فى أفضل صوره ويحقق جميع أهدافه وحتى يخرج هذا القانون الجديد فى صياغة مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

وأعرب النائب السيد شمس الدين عن ثقته التامة فى أن خروج هذا التشريع متضمنًا لجميع التكليفات الرئاسية سيكون له دوره الكبير فى حسم جميع المشكلات التى تسبب فيها التشريع الحالى، وسيؤدي إلى حسم القضايا المتداولة حاليًا داخل محاكم الأحوال الشخصية، بما يحقق مصالح جميع الأطراف وبصورة أكثر عدالة، موجهًا التحية والتقدير للرئيس السيسى على اهتمامه بمشكلات الأسر المصرية، والعمل على حلها لتحقيق الاستقرار لكل الأسر المصرية وفى مقدمتهم الأطفال.