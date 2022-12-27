الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| بسمة وهبة تكشف عن تعرضها لموقف صادم والمطارات تستعد لـ 2023

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار التي تنوعت ما بين الاجتماعية والاقتصادية والفنية والسياسية، وترصد «الدستور» لكم أبرزها من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

بسمة وهبة تكشف عن موقف صادم تعرضت له بأمريكا

بسمة وهبة

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، عن تعرضها لموقف صادم، خلال وجودها مؤخرًا في واشنطن، بسبب الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الأدوية، وكيف أنقذتها جدعنة مصرية بأمريكا.

وقالت بسمة وهبة، خلال حلقة برنامج “90 دقيقة”، والمذاع عبر فضائية “المحور”.

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نانسى عجرم: بحب لما أجي مصر أغنى لازم أضرب كشرى بالدقة (فيديو)

نانسى عجرم

تحدثت  الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن حبها لمصر وتعلقها بالقاهرة، مشيرة إلى أن "اللى بينجح في مصر ينجح في العالم العربي كله".

وقالت نانسي، خلال برومو حلقتها ببرنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة بقناة "أون إي":

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شبانة يكشف سبب رفض نادي النجم الساحلي عرض الأهلي لضم محمد الضاوي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي النجم الساحلي رفض عرض نادي الأهلي، لضم محمد الضاوي، لاعب الفريق الأول، بسبب العرض المادي الضعيف، مشيرا إلي أن الأحمر ربط الصفقة بغرامة كوليبالي.

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الرئيس الأوكراني: عمليات القتال في الخطوط الأمامية بمنطقة دونباس باتت صعبة

الرئيس الأوكرانى

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن عمليات القتال في الخطوط الأمامية في مدينة باخموت وكريمينا ومناطق أخرى في منطقة دونباس الشرقية باتت "صعبة".

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بأشجار الكريسماس والهدايا.. المطارات المصرية تستعد لعام 2023

المطارات المصرية

تزينت المطارات المصرية بأشجار الكريسماس ومجسمات الهدايا وبابا نويل لتستقبل الركاب وكبار الزوار خلال أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

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بسمة وهبة واشنطن نانسي عجرم مصر الاهلى محمد الضاوى الرئيس الأوكراني

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وائل لطفي

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