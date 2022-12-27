بسمة وهبة تكشف عن موقف صادم تعرضت له بأمريكا.. وجدعنة مصرية تنقذها

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، عن تعرضها لموقف صادم، خلال وجودها مؤخرًا في واشنطن، بسبب الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الأدوية، وكيف أنقذتها جدعنة مصرية بأمريكا.

وقالت بسمة وهبة، خلال حلقة برنامج “90 دقيقة”، والمذاع عبر فضائية “المحور”، إنها فوجئت عند ذهابها لإحدى الصيدليات بالعاصمة الأمريكية واشنطن، فوجئت برقم صادم لسعر فاتورة الأدوية.

وأضافت: "ما كنتش عاملة حسابي إن زيارتي وتغطيتي بالولايات المتحدة الأمريكية ستطول، ومن ثم ذهبت لطبيب، وكتب لي العلاج والدواء، وذهبت لإحدى الصيدليات، تمتلكها سيدة مصرية، وبعد إحضار الأدوية، فوجئت بالفاتورة، وليتني لم أرها فقد كان رقم الفاتورة 7 آلاف دولار أي ما يعادل 175 ألف جنيه".

كيف أنقذتها مصرية من المأزق؟

وتابعت: "دا يوم لن أنساه في حياتي، أجيب منين 7 آلاف دولار، والحمدالله إن صاحبة الصيدلية سيدة مصرية أصيلة من المنيا، والصعايدة أحسن ناس، حيث قالت لي حولي الفلوس لما ترجعي مصر.. والله العظيم إحنا في نعمة، العلاج دا لا يساوي 5 آلاف جنيه في مصر.. أعترف أن هناك غلاء، ولكن انظروا الفارق، نبوس إيدينا وش وظهر ونحمد ربنا".