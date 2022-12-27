بأشجار الكريسماس والهدايا.. المطارات المصرية تستعد لعام 2023

تزينت المطارات المصرية بأشجار الكريسماس ومجسمات الهدايا وبابا نويل لتستقبل الركاب وكبار الزوار خلال أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

وبدت مظاهر الاحتفالات داخل مباني مطار القاهرة الدولي رقم 1 و2 و3 ومبني الصالة الموسمية ومبنى صالة 4 بعدد كبير من الأضواء الملونة وأشجار الكريسماس ومجسمات الهدايا.

وتزينت جميع المطارات المصرية وخاصة مطارات الجذب السياحي: شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب بمظاهر الاحتفالات بأعياد العام الجديد لنشر أجواء الاحتفال وبث البهجة لدي المسافرين والقادمين لقضاء إجازة رأس العام في مصر والتي من المتوقع أن تشهد إقبالًا سياحيًا كبيرًا.



كما تم تخصيص أماكن لالتقاط الصور التذكارية مع الديكورات مما يترك ذكرى طيبة في أذهان المسافرين.

في السياق، انتهت شركة ميناء القاهرة الجوي، من استعدادات استقبال العام الجديد، واحتفالات رأس السنة الميلادية، وأعياد الكريسماس داخل صالات السفر والوصول، تحت إشراف فريق من العلاقات العامة، وزُينت الصالات بأشجار الكريسماس، وبابا نويل، لخلق مناخ من البهجة والسرور للركاب والعاملين وجميع مرتادي المطار، وإتاحة الفرصة لالتقاط الصور التذكارية؛ لاستقبال عام جديد مليء بالأمن والخير والرخاء.

واستقبل مطار القاهرة الدولي ضيوف مصر، بالزينة والمجسمات، وتستعد فرق العلاقات العامة في المطارات، من أجل مشاركة المسافرين والزوار هذه الاحتفالات، بتوزيع الورود والحلوى، وتقديم الدعم اللازم لجميع رواد المطارات المصرية.

