الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بأشجار الكريسماس والهدايا.. المطارات المصرية تستعد لعام 2023

المطارات المصرية
المطارات المصرية تستعد لعام 2023

تزينت المطارات المصرية بأشجار الكريسماس ومجسمات الهدايا وبابا نويل لتستقبل الركاب وكبار الزوار خلال أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

وبدت مظاهر الاحتفالات داخل مباني مطار القاهرة الدولي رقم 1 و2 و3 ومبني الصالة الموسمية ومبنى صالة 4 بعدد كبير من الأضواء الملونة وأشجار الكريسماس ومجسمات الهدايا.

 

وتزينت جميع المطارات المصرية وخاصة مطارات الجذب السياحي: شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب بمظاهر الاحتفالات بأعياد العام الجديد لنشر أجواء الاحتفال وبث البهجة لدي المسافرين والقادمين لقضاء إجازة رأس العام في مصر والتي من المتوقع أن تشهد إقبالًا سياحيًا كبيرًا.


كما تم تخصيص أماكن لالتقاط الصور التذكارية مع الديكورات مما يترك ذكرى طيبة في أذهان المسافرين.

في السياق، انتهت شركة ميناء القاهرة الجوي، من استعدادات استقبال العام الجديد، واحتفالات رأس السنة الميلادية، وأعياد الكريسماس داخل صالات السفر والوصول، تحت إشراف فريق من العلاقات العامة، وزُينت الصالات بأشجار الكريسماس، وبابا نويل، لخلق مناخ من البهجة والسرور للركاب والعاملين وجميع مرتادي المطار، وإتاحة الفرصة لالتقاط الصور التذكارية؛ لاستقبال عام جديد مليء بالأمن والخير والرخاء.

 

واستقبل مطار القاهرة الدولي ضيوف مصر، بالزينة والمجسمات، وتستعد فرق العلاقات العامة في المطارات، من أجل مشاركة المسافرين والزوار هذه الاحتفالات، بتوزيع الورود والحلوى، وتقديم الدعم اللازم لجميع رواد المطارات المصرية.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

بأشجار الكريسماس والهدايا.. المطارات المصرية تستعد لعام 2023

هزة أرضية قوية بعدة محافظات مصرية

المطربة حنان: قرار العودة إلى مصر أخذ منى مجهودا كبيرا (فيديو)

وزيرة المالية التونسية: الاتفاق النهائي مع صندوق النقد لم يُلغَ لكن تأجل

بتهنئة أفراد الجيش الأمريكى.. هكذا قضى بايدن وعائلته ليلة عيد الميلاد

السودانى: مشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة مهم للعراق والمنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

رجول لا مؤاخذة الفراخ!

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا