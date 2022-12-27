نانسى عجرم: «بحب لما اَجى مصر أغنى لازم أضرب كشرى بالدقة» (فيديو)

تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن حبها لمصر وتعلقها بالقاهرة، مشيرة إلى أن "اللى بينجح في مصر ينجح في العالم العربي كله".

وقالت نانسي، خلال برومو حلقتها ببرنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة بقناة "أون إي": "لما اَجي أغني في مصر بالليل لازم أضرب كشري بالدقة".

وتابعت: "دايما مقتنعة إن الأغنية الحلوة مش بتموت"، لافتة: "مصر تشهد الفترة الأخيرة تطورا كبيرا والمصريين بيحبوا أرضهم وبينتموا لوطنهم جدا".



تذاع حلقة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مع أمير كرارة، يومي الخميس والجمعة المقبلين في تمام العاشرة مساءً.

وتتحدث نانسي عجرم خلال اللقاء عن علاقتها بمصر كما ظهر من تصريحاتها في البرومو، ومنها "اللي ينجح في مصر ينجح في العالم العربي كله"، و"قبل ما أغني في مصر لازم أضرب كشري".

كما تتحدث عن التغييرات التي لمستها في البلد قائلة: "مصر مؤخرا تشهد تطور بوقت قليل جدا، والمصريين بيحبوا أرضهم وبينتموا لوطنهم كتير".