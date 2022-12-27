الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

الرئيس الأوكرانى: عمليات القتال فى الخطوط الأمامية بمنطقة دونباس باتت صعبة

الرئيس الأوكرانى
الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن عمليات القتال في الخطوط الأمامية في مدينة باخموت وكريمينا ومناطق أخرى في منطقة دونباس الشرقية باتت "صعبة".

وأضاف زيلينسكي، في كلمة عبر الفيديو حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن الروس "ينفقون جميع الموارد المتاحة لهم، وهذه موارد كبيرة، للضغط من أجل تحقيق بعض التقدم على الأقل".

وفي الوقت نفسه، قدّم زيلينسكي الشكر إلى الموظفين الذين عملوا ليلة عيد الميلاد ويوم عيد الميلاد لإعادة الطاقة الكهربائية إلى مناطق مختلفة في أوكرانيا، موضحًا أنه على الرغم من استمرار بعض الانقطاعات، إلا أن الوضع يتحسن.

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