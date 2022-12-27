الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعث الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وجاء في نص البرقية:"يسعدني أن أبعث لفخامتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة العام الميلادي الجديد، متوجهاً للمولى عز - وجل بخالص الدعوات لفخامتكم بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، ودامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادتكم".

كما بعث محافظ الغربية برقيات تهنئة لكلاً من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللواء  هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة.

وتقدم الدكتور طارق رحمي، بالتهنئة لأقباط مصر عامة ولأقباط محافظة الغربية بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعياً المولى أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط وأن تنعم مصرنا الغالية وسائر بلاد العالم بالأمن والسلام والمحبة.

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر

محافظ الغربية يتفقد الأسواق ومنافذ السلع الغذائية بالمحلة

قادمة من أوروبا.. وصول 14 رحلة طيران دولية إلى مرسى علم اليوم

كوريا الجنوبية تعفو عن رئيسها السابق المدان فى تهم فساد

مؤتمر جماهيري لاستعراض مشروعات «حياة كريمة» وأهميتها لقرى أبوالغر بالغربية

التحقيق في حريق مخزن معلق للزيوت بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

رجول لا مؤاخذة الفراخ!

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا