الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قادمة من أوروبا.. وصول 14 رحلة طيران دولية إلى مرسى علم اليوم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم الثلاثاء، 14 رحلة طيران دولية، ضمن 92 رحلة طيران دولية أسبوعية بدأت تصل من السبت الماضي حتى الجمعة المقبل، وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل إجراءات الدخول للسياح من جنسيات مختلفة، لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشفت جداول التشغيل لرحلات الطيران اليومية بمطار مرسى علم الدولي؛ عن وصول 4 رحلات من بولندا، ورحلة من بلغاريا، ورحلة من إيطاليا، ورحلة من بلجيكا، ورحلة من هولندا، ورحلة من لكسمبورج، و3 رحلات من ألمانيا وأخرى من سويسرا، حيث يتم تقديم خدمات تسهيل الوصول للسياح بمجرد وصولهم إلى أرض المهبط حتى فنادق الإقامة.

وتشهد صالات الوصول والسفر بمطاري الغردقة ومرسى علم تعليق زينة العام الجديد المضيئة لاستقبال الوفود السياحية التي وصلت للاحتفال بالعام الجديد على شواطئ مدينة الغردقة، حيث تقدم السلطات المختصة للزائرين الوفود وقبعات بابا نويل عند وصولهم إلى المطار تزامنًا مع احتفالات رأس السنة.

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