أسعار الحديد في السوق اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار حديد التسليح بمستهل تعاملات يوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022.

وجاءت الأسعار كالتالي:

بلغ سعر طن حديد عز بقيمة 25700 جينه للطن دون مصاريف النالون

كما سجل سعر طن حديد المصريين بقيمة 25550 ألف جنية للطن

كما سجل سعر طن العشري بقيمة 25550 ألف جينة للطن

وجاء سعر طن حديد الكرمي بقيمة 25550 ألف جينة للطن

كما بلغ سعر طن حديد المعادي بقيمة 25650 ألف جينة للطن

وسجل سعر طن حديد مصر ستيل 25550 ألف جنية للطن

كما بلغ سعر طن حديد بشاي بنحو 26100 ألف جينه للطن دون مصاريف النالون

حيث سجل سعر طن حديد العتال بقيمة 26050 ألف جينة للطن

بينما سجل حديد عطية بنحو 26050 ألف جينة للطن

وجاء سعر طن حديد سرحان بقيمة 25650 ألف جنية للطن

بينما جاء سعر حديد المراكبي بقيمة 24700 جنية للطن