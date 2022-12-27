الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الحديد في السوق اليوم الثلاثاء

حديد التسليح
حديد التسليح

استقرت أسعار حديد التسليح بمستهل تعاملات يوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022.

وجاءت الأسعار كالتالي:

بلغ سعر طن حديد عز بقيمة 25700 جينه للطن  دون مصاريف النالون

كما سجل سعر طن حديد المصريين بقيمة 25550 ألف جنية للطن 
كما سجل سعر طن العشري بقيمة 25550 ألف جينة للطن  
وجاء سعر طن حديد  الكرمي بقيمة 25550 ألف جينة للطن 
كما بلغ سعر طن حديد المعادي بقيمة 25650 ألف جينة للطن 
وسجل سعر طن حديد مصر ستيل 25550 ألف جنية للطن 
كما بلغ سعر طن حديد بشاي بنحو 26100 ألف جينه للطن دون مصاريف النالون 
حيث سجل سعر طن حديد العتال بقيمة 26050 ألف جينة للطن

بينما سجل حديد عطية بنحو 26050 ألف جينة للطن 
وجاء سعر طن حديد سرحان بقيمة 25650 ألف جنية للطن

بينما جاء سعر حديد المراكبي بقيمة 24700 جنية للطن

 

 

27 ديسمبر استقرت أسعار الحديد تسليم الحديد المسلح

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

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