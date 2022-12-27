أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر

شهدت أسعار الأسمنت استقرارا قي مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر.

وجاءت الأسعار كالتالي:



سجل سعر طن الأسمنت المسلح نحو 1720 حينها

بينما بلغ سعر طن أسمنت النصر 1690 جنيها

كما بلغ سعر طن اسمنت حلوان نحو 1700 جنيه

كما سجل سعر طن أسمنت السهم نحو 1660 جنيها

حيث سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1660 جنيها

بينما بلغ سعر طن اسمنت المخصوص نحو 1710 جنيهًا

وسجل سعر طن سيناء نحو 1660 جينه

كما بلغ سعر طن أسمنت السويدي 1770 جنيها

كما سجل سعر طن اسمنت المسلة نحو 1560 جنيها

حيث وصل سعر طن اسمنت العسكري بني سويف بقيمة 1660 جنيها

بينما بلغ سعر طن أسمنت العامرية نحو 1640 جنيها

وصل سعر طن أسمنت الممتازة نحو 1740 جنيها للطن

وبلغ سعر طن أسمنت السويس نحو 1675 جنيها

كما بلغ سعر طن اسمنت تايتان نحو 1610 جينه

وسجل سعر طن اسمنت أسيوط نحو 1700 جنيها

بينما سجل سعر طن اسمنت المهندس نحو 1660 جينه

بينما بلغ سعر طن أسمنت النهضة بقيمة 1700 جنيها

كما بلغ سعر طن أسمنت اسوان نحو 1660 جنيها

حيث سجل سعر طن أسمنت السد العالي قيمة 1660 حينها

كما جاء سعر طن أسمنت قنا ليصل نحو 1700 جنيها

وجاء سعر الطن أسمنت الصعيدي نحو 1700 جنيها

وبلغ سعر طن اسمنت المصريين نحو 1650 جينه

وسجل سعر طن اسمنت التعمير نحو 1620 حينها

وبلغ سعر طن أسمنت المصري بقيمة 1650 جنيها

كما جاء سعر طن أسمنت المنيا بقيمة تصل 1650 جنيها

كما بلغ سعر طن أسمنت الصخرة نحو 1620 حينها

وجاء سعر طن العاصمة ليسجل قيمة 1630 جنيها

وبلغ سعر طن الماكس بقيمة 1650 جينه

ووصل سعر طن اسمنت البرج بنحو 1640 جينه

وجاء سعر طن اسمنت الدلتا ليصل بقيمة 1650 جينه

بينما يسجل سعر طن الصرح بقيمة 1660 جنيها

أسعار الأسمنت السوبر بانواعه المختلفة

سعر الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه .

سعر أسمنت سوبر سيناء من 2500 جنيه إلى 2550 جنيه.

سجل سعر طن اسمنت سوبر رويال 2500 جنيه للطن

كما بلغ سعر طن أسمنت رويال العادة 2500 جنيه للطن.

وقد وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه للطن.