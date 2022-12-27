أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر
شهدت أسعار الأسمنت استقرارا قي مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر.
وجاءت الأسعار كالتالي:
سجل سعر طن الأسمنت المسلح نحو 1720 حينها
بينما بلغ سعر طن أسمنت النصر 1690 جنيها
كما بلغ سعر طن اسمنت حلوان نحو 1700 جنيه
كما سجل سعر طن أسمنت السهم نحو 1660 جنيها
حيث سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1660 جنيها
بينما بلغ سعر طن اسمنت المخصوص نحو 1710 جنيهًا
وسجل سعر طن سيناء نحو 1660 جينه
كما بلغ سعر طن أسمنت السويدي 1770 جنيها
كما سجل سعر طن اسمنت المسلة نحو 1560 جنيها
حيث وصل سعر طن اسمنت العسكري بني سويف بقيمة 1660 جنيها
بينما بلغ سعر طن أسمنت العامرية نحو 1640 جنيها
وصل سعر طن أسمنت الممتازة نحو 1740 جنيها للطن
وبلغ سعر طن أسمنت السويس نحو 1675 جنيها
كما بلغ سعر طن اسمنت تايتان نحو 1610 جينه
وسجل سعر طن اسمنت أسيوط نحو 1700 جنيها
بينما سجل سعر طن اسمنت المهندس نحو 1660 جينه
بينما بلغ سعر طن أسمنت النهضة بقيمة 1700 جنيها
كما بلغ سعر طن أسمنت اسوان نحو 1660 جنيها
حيث سجل سعر طن أسمنت السد العالي قيمة 1660 حينها
كما جاء سعر طن أسمنت قنا ليصل نحو 1700 جنيها
وجاء سعر الطن أسمنت الصعيدي نحو 1700 جنيها
وبلغ سعر طن اسمنت المصريين نحو 1650 جينه
وسجل سعر طن اسمنت التعمير نحو 1620 حينها
وبلغ سعر طن أسمنت المصري بقيمة 1650 جنيها
كما جاء سعر طن أسمنت المنيا بقيمة تصل 1650 جنيها
كما بلغ سعر طن أسمنت الصخرة نحو 1620 حينها
وجاء سعر طن العاصمة ليسجل قيمة 1630 جنيها
وبلغ سعر طن الماكس بقيمة 1650 جينه
ووصل سعر طن اسمنت البرج بنحو 1640 جينه
وجاء سعر طن اسمنت الدلتا ليصل بقيمة 1650 جينه
بينما يسجل سعر طن الصرح بقيمة 1660 جنيها
أسعار الأسمنت السوبر بانواعه المختلفة
سعر الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه .
سعر أسمنت سوبر سيناء من 2500 جنيه إلى 2550 جنيه.
سجل سعر طن اسمنت سوبر رويال 2500 جنيه للطن
كما بلغ سعر طن أسمنت رويال العادة 2500 جنيه للطن.
وقد وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه للطن.