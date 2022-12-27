محافظ قنا: حياة كريمة تخدم 2 مليون مواطن (فيديو)

كشف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، آخر تطورات مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، ونسب التنفيذ فيها، والقرى التي شملتها منصة حياة كريمة.

وقال خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، إن هذه المبادرة أعظم مبادرة إنسانية في العصر الحديث والقديم، مؤكدًا أنه تم إدراج 5 مراكز بقنا في المرحلة الأولى بحياة كريمة.

وأوضح، أن معدلات الأعمال تسير بشكل سريع، وتم الانتهاء من حوالي 60% من المرحلة الأولى بقيمة 31 مليار جنيه؛ والتي استفاد منها حوالي 2 مليون مواطن يُمثلون 50% من سُكّان محافظة قنا، مشيرًا إلى أن القرية أصبح بها مجمعًا للخدمات، ومجمعًا لتنمية الأسرة.

وعن المرحلة الثانية من حياة كريمة، أكد أنها ستبدأ في عاصمة قنا، ومركز نجع حمادي، مضيفًا أنه حدث تغييرًا جذريًا في قرى ومراكز قنا بمختلف مناحي الحياة، وجميع الخدمات التنموية؛ بعد انطلاق مشروع حياة كريمة، لافتًا إلى أن برنامج تنمية صعيد مصر يُحقق فوائد اقتصادية واجتماعية.

وأشار إلى أن مشروعات حياة كريمة وفّرت فرص عمل كثيرة لأهالي المحافظة؛ وهي أحد مستهدفات المبادرة، وأن المبادرة أدت إلى خفض نسبة البطالة من 11% إلى 14%، كما أن مجالات العمل في مصانع الطاقة النظيفة وبقية المجالات؛ وفّرت 15 ألف فرصة عمل.

وأوضح أن المبادرة أقامت وحدة صحية للمواطنين في كل قرية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير السلع، والسيطرة على الأسعار.