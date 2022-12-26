الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. وست هام يتقدم على أرسنال بهدف سعيد بن رحمة

ارسنال ووست هام
ارسنال ووست هام

تقدم وست هام على نظيره أرسنال بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين  مساء اليوم الاثنين في إطار مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

 

هدف الشوط الوحيد سجله الجزائري سعيد بن رحمة في الدقيقة 27 من علامة الجزاء، التي تحصل عليها زميله باون بعد عركلة من المدافع الفرنسي سالابيا.

 

وسجل بوكايو ساكا جناح الجانرز هدف مبكرًا لأرسنال في الدقيقة الخامسة، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

 

وتصدى آرون رامسدال لكرة خطيرة في الدقيقة 11 من زمن الشوط من عرضية لباون، وأنقذه كرة من أمام المهاجم أنطونيو.

 

وألغي حكم اللقاء مايكل أوليفير ركلة جزاء لأرسنال بعد أن احتسبها،  في الدقيقة الأخيرة بعدما عاد لتقنية “الفار”.

 

ويجلس محترفنا المصري محمد النني على مقاعد بدلاء الجانرز، بينما يقود الهجوم البرازيلي جابرييل مارتينلي.

 

تشكيل أرسنال.. النني احتياطيًا ومارتنيلي يقود الهجوم أمام وست هام

 

حراسة المرمى: رامسدل

خط الدفاع: وايت، جابرييل، سالابيا

خط الوسط: ساكا، بارتي، تشاكا، تيرني

خط الهجوم: مارتنيلي، نيكتاه، أوديجارد

 

بينما جاء تشكيل وست هام كالآتي:

حراسة المرمى: فابيانسكي

خط الدفاع: كوفال، كيرهير، داوسون، كريسيول

خط الوسط: سوتشيك، رايس، باكيتا

خط الهجوم: باون، أنطونيو، بن رحمة

 

ويدخل الجانرز اللقاء شبه مكتمل الصفوف باستثناء إصابة مهاجمه البرازيلي جابرييل خيسوس الذي خضع لعملية جراحيه أثناء إصابته في المونديال وغيابه لمدة 3 أشهر بجانب احتمال غياب مدافعي الفريق الياباني تومايسو والفرنسي صاليبا.


في المقابل يسعى وست هام لتحقيق أول فوز بعد الخسارة في الثلاث الجولات الماضية، حيث يحتل المركز الـ 16 في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

 

وشارك نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في فوز فريقه اليوم على أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدف ضمن مباريات الجولة الـ 17 بالدوري الإنجليزي.

 

تقدم صلاح بهدف لليفربول في الدقيقة الخامسة ثم أضاف المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الهدف الثاني في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الضيف بهدفين دون رد. 

وست هام ارسنال سعيد بن رحمة الدورى الانجليزى بن رحمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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