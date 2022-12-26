الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع ضحايا انفجار شاحنة في جنوب إفريقيا إلى 18 مصابا

انفجار شاحنة في جنوب
انفجار شاحنة في جنوب إفريقيا

أعلنت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا انفجار شاحنة تقلّ غازا مسالا قرب جوهانسبرج إلى 18 قتيلا.

ولقي عشرة أشخاص مصرعهم، السبت الماضي، عندما علِقت الشاحنة المليئة بالغاز المسال في نفق قرب مستشفى في بوكسبرج على بعد حوالى 40 كيلومترا شرق جوهانسبرج.

وذكرت السلطات في بيان أن الحادث "تسبّب في تسرّب وأدى إلى هذا الانفجار الضّخم الذي خلّف أضرارا جسيمة" في محيط 500 متر.

وأضافت وزارة الصحة "توفي ثمانية أشخاص آخرين منذ ذلك الحين متأثرين بحروق وإصابات خطيرة". وكانت آخر حصيلة الأحد قد أعلنت مقتل خمسة عشر شخصا.

ومن بين القتلى تسعة موظفين في مستشفى تامبو الذي تحطم عدد من نوافذه وانهارت بعض سقوفه. والضحايا هم سائق وثماني ممرضات.

كما أصيب 37 شخصا في المستشفى بحروق خطيرة، وهم 24 مريضًا في قسم الطوارئ و13 من طاقم التمريض كانوا في الممرات وبعضهم في ساحة انتظار المستشفى، وفق البيان. ولا يزال المستشفى مغلقًا حتى إشعار آخر.

السلطات الصحية جنوب أفريقيا انفجار شاحنة غازا مسالا جوهانسبرغ

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