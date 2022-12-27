«مراقبة الأغذية»: توصية بغلق 26 محال أغذية بالمنصورة

وجهت فرق مراقبة الأغذية على مستوى محافظة الدقهلية حملات على المطاعم والنوادي والكافيهات والفنادق للتأكد من التزامها بالإجراءات والاشتراطات الصحية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف المرور على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة استعداداً لاحتفالات راس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد .

وقال الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة، إنه تم المرور على67 منشآة غذائية وتم التوصية بغلق29 منها تبين أن 5 منها بها خطر داهم كما جرى تحرير 66 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذه المنشآت ولنقص الاشتراطات الصحية .

وأضاف “مكين” في تصريحات له، أنه تم إعدام حوالي 522 كجم مواد غذائية مختلفة و 216 لتر زيوت وعصائر للتغير في الخواص الطبيعية وتم سحب عدد 21 عينة أغذية متنوعة و إرسالها للمعمل المشترك للفحص وتحليل الصلاحية.