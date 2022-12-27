«بليغ .. أسرار الأيام الأخيرة».. جديد دار أطياف للكاتب أيمن الحكيم

"بليغ .. أسرار الأيام الأخيرة".. جديد دار أطياف للنشر والتوزيع، للكاتب الصحفي أيمن الحكيم، والذي يكشف الكثير من أسرار عبقري الألحان الموسيقار بليغ حمدي.

وأيمن الحكيم، كاتب صحفي، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، تخرج في قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. وهو رئيس مهرجان السينما العربية.

وسبق وصدر للكاتب الصحفي أيمن الحكيم، العديد من المؤلفات التي تتناول جوانب من حياة الفنانين والمطربين ومشايخ دولة التلاوة، ومن مؤلفاته: “اسمي بولا .. نادي لطفي تحكي”، “ذكرياتي .. مذكرات هند رستم”، “مزامير القرآن”، “مذكرات الشيخ إمام”، “زمن محسن زايد”، “حضرة المتهم نجيب محفوظ”، “أنغام الروح .. حكايات عن أروع الأغاني الصوفية”، “غرام المشايخ”، “قتلة أم كلثوم”، “عادل إمام ضحكة مصر”، “بليغ حمدي .. مذكرات شخصية”.

وبحسب الناشر في الكلمة التي جاءت علي الغلاف الخلفي لكتاب، “بليغ .. أسرار الأيام الأخيرة”، نقرأ: "بين خروج بليغ حمدي من مطار القاهرة عام 1986 "هاربًا" من حكم بالسجن في قضية "سميرة مليان" وبين عودته إلى مطار القاهرة "جثمانًا" في العام 1993.

زتظل تلك السنوات التي قضاها بليغ منفيًا في باريس بمثابة اللغز الأكبر في حياة ملك الموسيقى، وتظل الأسئلة الحائرة عن سنين الغربة بلا إجابات شافية:

- ما هي الأسرار غير المعلنة في ملف تلك القضية التي دمرت حياته؟

- هل هناك من خطط ودبر لتوريط بليغ في القضية؟

- هل دفع بليغ ثمنًا لصراعات السياسة والمناصب بين رجال مبارك؟

- كيف عاش سنوات المنفى؟

- من الذي "صان" الصداقة ومن الذي "باع" أمل مصر في الموسيقى وتخلى عنه في محنته الكبرى؟

- هل كانت عودته لإعادة محاكمته وحصوله على البراءة "صفقة" غير معلنة؟

- وما هو الاستثناء الفريد الذي حصل عليه "المتهم" بليغ حمدي؟

هذا الكتاب يجيب على كل هذه التساؤلات بالأدلة والوثائق والوقائع، كما يكشف لأول مرة عن أسرار مرض بليغ وعن الخطأ الطبي الساذج الذي تسبب في وفاته بأشهر مستشفى لسرطان الكبد في العالم.

ومع هذا الكتاب ينقلنا الكاتب الصحفي أيمن الحكيم إلى باريس، لنعيش مع ملك الموسيقى أيامه الأخيرة، بكل ما كان فيها من ألحان وأشجان وحكايات وأزمات وضحكات ومغامرات مجنونة.