أوكرانيا: نرغب في عقد «قمة سلام» بحلول نهاية فبراير

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، إن السلطات الأوكرانية ترغب في عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير المقبل.

وقال كوليبا في حواره مع قناة تلفزيونية ونقلتها وكالة رويترز: "يفضل أن تكون على منصة الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل".

وأشار كوليبا أيضًا إلى أن “الدبلوماسية تلعب دورًا مهمًا في إنهاء الصراع”.

وأضاف أن "كل حرب تنتهي بالدبلوماسية، كل حرب تنتهي نتيجة الإجراءات المتخذة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات".

وسبق وطالب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، بحرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.

وأوضح الوزير الأوكرانى أن نظام كييف يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى استبعادها من الأمم المتحدة.

وزعم كوليبا أن مسألة شغل روسيا مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي، سواسية مع الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا والصين، موضع نقاش في الأوساط الدبلوماسية، وفقا لوكالة نوفوستى.

من جانبه، صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، فى تصريحات سابقة، أن حرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن، غير ممكن بموجب ميثاق المنظمة.