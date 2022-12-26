الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: نرغب في عقد «قمة سلام» بحلول نهاية فبراير

أرشيفية
أرشيفية

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، إن السلطات الأوكرانية ترغب في عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير المقبل.

وقال كوليبا في حواره مع قناة تلفزيونية ونقلتها وكالة رويترز: "يفضل أن تكون على منصة الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل".

وأشار كوليبا أيضًا إلى أن “الدبلوماسية تلعب دورًا مهمًا في إنهاء الصراع”.

وأضاف أن "كل حرب تنتهي بالدبلوماسية، كل حرب تنتهي نتيجة الإجراءات المتخذة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات".

وسبق وطالب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، بحرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.

وأوضح الوزير الأوكرانى أن نظام كييف يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى استبعادها من الأمم المتحدة.

وزعم كوليبا أن مسألة شغل روسيا مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي، سواسية مع الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا والصين، موضع نقاش في الأوساط الدبلوماسية، وفقا لوكالة نوفوستى.

من جانبه، صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا،  فى تصريحات سابقة، أن حرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن، غير ممكن بموجب ميثاق المنظمة.

وزير الخارجية الأوكراني قمة سلا قمة سلام السلطات الأوكرانية الامم المتحدة رويترز الخارجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

سعر اليورو اليوم في مصر 2022 وأسعار العملات الأجنبية

موعد عرض مسلسل "وبينا ميعاد" على قناة "dmc" الفضائية

الكهرباء تنتهي من سداد 92% من إجمالي مسحوبات المواد البترولية لعام 2022

خطوات تفعيل منصة الامتحان الإلكتروني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام

بعد البحث عنها.. تعرف على قيمة زيادة المعاشات من شهر يناير 2023

عاصفة «القرن» الثلجية تخلف نحو 50 قتيلا في الولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا