لا يفوتك هذا المساء|توجيهات رئاسية جديدة حول قانون الأحوال الشخصية.. وسيارة بـ250 ألف إسترليني لـ«رونالدو»

تعددت أخبار هذا المساء ما بين ثقافية وفنية واجتماعية في هذا السياق يرصد “الدستور” موجزًا بأبرز أحداث اليوم الإثنين، في نشرة أخبار هذا المساء.

السيسي يصدر قانونًا جديدًا للأحوال الشخصية

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي للحديث عن الزواج خلال افتتاح مصنعين بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش في الجيزة، موضحًا أهم شروط عقد الزواج في القانون الجديد.

https://www.dostor.org/4266718

صندوق الأسرة من أهم قرارات الرئيس

قالت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيسة المجلس المصري لحقوق المرأة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنها سعيدة بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم على قانون الأحوال الشخصية

https://www.dostor.org/4266911

سيارة بـ250 ألف إسترليني.. أبرز هدايا كريستيانو وجورجينا احتفالاً بالكريسماس

أهدت جورجينا رودريجيز، شريكها كريستيانو رونالدو، سيارة رولز رويس بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني، كهدية لعيد الميلاد.

https://www.dostor.org/4266880

«التعليم» تصدر خطابًا رسميًا بشأن امتحانات الأول والثانى الثانوى العام

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا، موجها لجميع المديريات التعليمية، بشأن حسن سير امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ .

https://www.dostor.org/4266881

بعد إحالتهم للمفتي.. الحكم على 5 متهمين فى «خلية مصر الجديدة» غدًا

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا الثلاثاء، حكمها على 5 متهمين في القضية رقم 8448 لسنة 2022 جنايات مصر الجديدة والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية مصر الجديدة".

https://www.dostor.org/4266736

الشوط الأول.. صلاح يسجل ويصنع في تقدم ليفربول على أستون فيلا بهدفين

تقدم ليفربول على نظيره أستون فيلا بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الاثنين في إطار لقاءات الجولة الـ 17 بالدوري الإنجليزي.

https://www.dostor.org/4266930

بالتعاون مع «مدرستنا» و«المتحدة».. إطلاق مبادرة «التعليم» لإحياء المسرح المدرسي

أعلنت قناة مدرستنا عن التعاون مع مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فيما يتعلق بالمبادرة المقدمة من وزارة التربية والتعليم لإحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية.

https://www.dostor.org/4266897

«الهجرة والعنصرية والتاريخ المُظلم».. قراءة في أبرز الكتب الواقعية خلال 2022

في وقت ازدادت فيه إصدارات الكتب غير الخيالية، نجحت في الاستحواذ على انتباه مُحكمي أبرز الجوائز، ما بين التاريخ والسياسة والنقد الأدبي والرحلة الاستقصائية، اهتم عدد من هذه الأعمال عبر استقصاء أحد جوانب قضيّة ملحة أو إعادة النظر في التاريخ الذي قد يكون أثره في الراهن حاضرًا بشكل ملموس أو غير جلي.

https://www.dostor.org/4266491