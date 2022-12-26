الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. صلاح يسجل ويصنع في تقدم ليفربول على أستون فيلا بهدفين

ليفربول
ليفربول

تقدم ليفربول على نظيره أستون فيلا بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الاثنين في إطار لقاءات الجولة الـ 17 بالدوري الإنجليزي.


نجمنا المصري محمد صلاح شارك في التشكيل الأساسي للريدز حيث سجل وصنع في تقدم فريقه بهدفين نظيفين.


وبدأ أولي واتكنز خطورة فيلا أصحاب الأرض مبكرًا في الدقيقة الأولى بتسديدة داخل منطقة الجزاء، تصدى لها البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الريدز.


ورد ليفربول بقوة وسجل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق محمد صلاح، الذي استلم تمريرة من أندي روبرتسون داخل منطقة الجزاء ليسددها في المرمى الخالي.


وعاد فيلا في محاولة لإدراك التعادل في الدقيقة 13 بعدما سدد ليون بايلي كرة داخل منطقة الجزاء علت مرمى أليسون، ثم رد عليه جويل ماتيب بهدف من رأسية في الدقيقة 19 لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.


وأهدر الأوروجوياني داروين نونيز انفراد تام بمرمى أليسون في الدقيقة 27، بعدما تصدى لها حارس فيلا ثم أضاع صلاح انفراد جديد في الدقيقة 30 وسدد كرة بجوار مرمى أولسن.


وقبل نهاية الشوط وبالتحديد في الدقيقة 37، صنع صلاح هدف ليفربول الثاني داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة الهولندي فيرجيل فان دايك داخل شباك أولسن.

 

تشكيل ليفربول.. محمد صلاح ونونيز يقودان الهجوم أمام أستون فيلا

 

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبرستون

خط الوسط: هندرسون، ألكانتارا، فابينيو

خط الهجوم: صلاح، نونيز، تشامبرلين

 

بينما جاء تشكيل فيلا كالآتي:

حراسة المرمى: أولسن

خط الدفاع: أشلي يونج، مينجز، كونسا، لوكاس ديني

خط الوسط: دوجلاس لويز، كامارا، ماكجين

خط الهجوم: بونديا، واتكينز، بايلي

ويطمح ليفربول في تحسين مركزه في ترتيب جدول البريميرليج في مباريات أعياد الميلاد، حيث يحتل المركز السادس برصيد 22 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المربع الذهبي، بينما يقع فيلا في المركز الـ12 بـ18 نقطة.

محمد صلاح صلاح ليفربول استون فيلا الدورى الانجليزى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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