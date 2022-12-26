الإثنين 26 ديسمبر 2022
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سياسي

برلماني: مجمع صناعات «أبو رواش» إضافة لإنجازات الجمهورية الجديدة

النائب أحمد عثمان
النائب أحمد عثمان

أكد النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت إنجازات لا حصر لها، رغم تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها السلبي علي جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية في أبو رواش بالجيزة، إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الدولة، موضحًا أن شركة النصر للكيماويات الوسيطة ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الكيماوية التي لا يمكن الاستغناء عنها في قطاعات الصحة والصناعة والزراعة.

وقال "عثمان" في تصريحات له، إن الدولة المصرية لازالت تتحمل جزء من تكلفة الخدمات المقدمة للمصريين، حيث لا يتم بيع الخدمات بأسعارها العالمية، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية علي توطين الصناعات التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي تمثل أمن استراتيجي للشعب المصري، حيث تعمل هذه المصانع على توفير احتياجات المصريين من الكلور ومشتقاته لتوفير مياه شرب صحية وآمنة بأنحاء الجمهورية، إضافة إلى الأسمدة الفوسفاتية والغازات الطبية والصناعية، كما تتجه الشركة لتصدير الفائض منها إلى دول العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي في الافتتاح، تميزت بالمصارحة والمكاشفة ووضع الأمور في نصابها، وهو النهج الذي يجب أن تسير عليه جميع مؤسسات الدولة اقتداءً بالرئيس، لافتا إلي أن حديث الرئيس أنهي حالة اللغط التي انتشرت الفترة الماضية بشأن إنشاء صندوق قناة السويس، موضحا أن هذا الصندوق الهدف منه دعم وتعزيز الفرص الاستثمارية الخاصة بالهيئة وليس كما أشاع البعض بأنه يمس السيادة المصرية علي قناة السويس.

وأشاد "عثمان" بالإجراءات الحكومية للإفراج عن جزء من البضائع المتكدسة في الموانئ والتي تقدر بـ5 مليارات دولار، علي أن يتم الإفراج تباعا عن باقي البضائع التى تقدر بـ 9 مليار دولار، وفقا للأولوية والشروط التى حددتها الحكومة حيث تكون الأولوية للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج.

النائب أحمد عثمان مجلس النواب حزب مستقبل وطن الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي الأزمة الاقتصادية المنتجات الكيماوية شركة النصر للكيماويات

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