تعرف على مواعيد عرض الحلقات من مسلسل موضوع عائلي 2

ننشر لكم مواعيد عرض حلقات مسلسل موضوع عائلي 2، حيث يبحث المصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع البحث "جوجل" عن مواعيد عرض الجزء الثاني من مسلسل "موضوع عائلي"، إذ لاقى متابعة جيدة، ومشاهدة ممتعة أثناء عرض الجزء الأول منه من قِبل رواد السوشيال ميديا.

ويرصد "الدستور" في سياق السطور التالية مواعيد عرض الجزء الثاني من مسلسل موضوع عائلي.

مواعيد عرض الحلقات من مسلسل موضوع عائلي 2

عرض الموسم الثاني من مسلسل موضوع عائلي يوم 22 ديسمبر الجاري، ويستمر عرضه مع بداية العام الجديد 2023، ومن المقرر بدء عرضه على منصة شاهد بشكل مستمر بداية من العام المقبل 2023 .

أسبوعيا يتم عرض حلقات من مسلسل موضوع عائلي الجزء الثاني في يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة: الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

تفاصيل الجزء الأول من موضوع عائلي

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "موضوع عائلي" تم عرضه بإحدى المنصات الرقمية على الإنترنت وحقق تفاعلاً كبيراً مع الجمهور، والعمل بطولة ماجد الكدوانى، رنا رئيس، محمد شاهين، إيناس كامل، سما إبراهيم، محمد رضوان، طه الدسوقى، وضيوف الشرف شيرين رضا، عبد الرحمن أبو زهرة، حسام داغر ومن إخراج أحمد الجندى.

وتدور أحداث الجزء الأول من مسلسل موضوع عائلي حول إبراهيم “ ماجد الكدوانى ” ، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبياً، بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عاماً واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية. وفيما لا يستطيع إبراهيم نسيان ما فعله والد "ليلى"، حين أصر على انفصال ابنته عنه قبل وفاتها وابعادها عنه قسراً إلى لندن، يفاجأ إبراهيم بعد أكثر من 20 عاماً باتصال من حماه السابق حاملاً إليه نبأ مفاجئاً سيغير حياته إلى الأبد ويعيده مجدداً إلى الجو العائلي والمسؤوليات التي ظن بأنه لن يعيشها، إذ يكتشف أنه أب لفتاة.