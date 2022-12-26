الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«سيجارة».. نصر محروس يستعد لطرح أغنية جديدة لـ بهاء سلطان

نصر محروس و بهاء
نصر محروس و بهاء سلطان

يستعد المنتج الغنائي نصر محروس لطرح أغنية جديدة للمطرب بهاء سلطان وتحمل أسم “سيجارة” والتي تحمل نفس أسم الألبوم الأخير الذي جمع كل من “سلطان" و"نصر" قبل انتهاء التعاقد بينهما.

وأعلن محروس عن موعد طرح أغنية “سيجارة” والتي من المقرر طرحها يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

 

ويعتبر ألبوم “سيجارة” أخر تعاون بين النجم بهاء سلطان والمنتج نصر محروس وذلك قبل فسخ التعاقد بينهما، وطرح من الألبوم على مدار الأشهر الماضية 10 أغنيات وتعتبر أغنية “سيجارة” الأغنية الحادية عشر من الألبوم.

 

وكان نصر محروس طرح في شهر فبراير الماضي أغنية “سماح سماح" من ألبوم “سيجارة” وهي من كلمات نصر محروس، و تعاون فيها بهاء سلطان مع كل من الملحن حسين محمود، والموزع الموسيقي أحمد أمين، ومهندس الصوت هاني محروس، توزيع وتريات حسن سعيد، وعازف صولو كيبورد عز الدين وائل، وعازف الإيقاع أحمد عيادي وتم تسجيل الأغنية في ستوديو “إم ساوند 1”.

كلمات أغنية “سماح سماح”

سماح سماح يا أهل السماح

من الجراح هناخد إيه

كُتر البُكى على اللي راح

خلاص يا عيني هيفيد بإيه

يبيعوا ما يبيعوا يعني هيحصللي إيه

حبيبك اللي باعك ليه تبكي في يوم عليه

سماح سماح يا أهل السماح

من الجراح هناخد إيه

كُتر البُكى على اللي راح

خلاص يا عيني هيفيد بإيه

مليان القلب منهم .. مليان القلب منهم

إزاي قلبي يشوفهم ويضحك ويجاملهم

دول اللي جرّحونا .. دول اللي عذبونا

دول اللي جرّحونا دول اللي عذبونا

فاكرين لما يسيبونا هنضيع من بعد منهم

سماح سماح يا أهل السماح

من الجراح هناخد إيه

كُتر البُكى على اللي راح

خلاص يا عيني هيفيد بإيه

غريبة الدنيا دي وشوفوا بتعمل إيه

بتقسى على اللي يخلص دايمًا تيجي عليه

مافيهاش أبدًا حبايب طب قوللي هنعمل إيه

سماح سماح يا أهل السماح

من الجراح هناخد إيه

كُتر البُكى على اللي راح

خلاص يا عيني هيفيد بإيه

يبيعوا ما يبيعوا يعني هيحصللي إيه

حبيبك اللي باعك ليه تبكي في يوم عليه

سماح سماح يا أهل السماح

من الجراح هناخد إيه

كُتر البُكى على اللي راح

خلاص يا عيني هيفيد بإيه


 

لمنتج الغنائي نصر محروس نصر محروس سيجارة أغنية “سيجارة” ألبوم “سيجارة” بهاء سلطان النجم بهاء سلطان أغنية “سماح سماح”

رئيس التحرير

وائل لطفي

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