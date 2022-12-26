تميز حصاد العام السينمائى والدرامى لـ«المتحدة»: أعمال متنوعة وراقية.. أنعشت الصناعة

حققت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجاحًا كبيرًا خلال عام ٢٠٢٢، فى مجال الدراما التليفزيونية والسينما، حيث استمرت فى إنتاج الأعمال المميزة على مدار العام دون انقطاع، كما وسّعت حجم التعاون مع كل عناصر الصناعة، وهو المجهود الذى نستعرض ملامحه خلال السطور التالية.

«الاختيار 3» رفع مستوى الوعى «جزيرة غمام» برع فى الحبكة «الكبير 6» نموذج للكوميديا الراقية

اعتُبر الموسم الدرامى الرمضانى الماضى من أهم المواسم الدرامية، خلال السنوات الماضية، حيث استطاعت الشركة بحرفية تقديم وجبة متنوعة ومختلفة تضم كل عناصر الدراما التليفزيونية، فضلًا عن تقديم جرعة من الوعى والتثقيف والتشويق.

ولم تغفل الشركة الدور المعروف للدراما وهو التسلية، من خلال إنتاج أعمال كوميدية راقية دون ابتذال أو إسفاف، خلقت حالة من الانتعاشة الفنية، وأعادت عددًا كبيرًا من الفنانين إلى الشاشات مرة أخرى.

وكان مسلسل «الاختيار ٣» من الأعمال الهامة التى قدمت معلومات ودراما توثيقية لما حدث، خلال السنوات الماضية، وأظهرت كيف واجهت مصر طيور الظلام من الجماعات الإرهابية والعناصر التخريبية.

وشارك فى العمل الذى انتشر على مستوى الوطن العربى بشكل كبير، عدد من النجوم، منهم أحمد عز وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز وياسر جلال، كما قدمت الشركة أيضًا مسلسلًا هامًا للغاية وهو «العائدون» بطولة أمير كرارة وأمينة خليل، يفضح ما كان يحدث داخل جماعة داعش الإرهابية، ويظهر كيف واجهتها الأجهزة الأمنية فى عقر دارها، وذلك فى إطار معركة الوعى التى تخوضها «المتحدة».

واهتمت الشركة بتحقيق الحبكة الدرامية والتمثيل المختلف فى أعمالها، مقدمة لجمهورها واحدًا من أهم مسلسلات الموسم، وهو «جزيرة غمام»، بطولة الفنان طارق لطفى، وهو المسلسل الذى أعاد الفنانة مى عز الدين للدراما مرة أخرى.

كما تم عرض مسلسل «فاتن أمل حربى» بطولة نيللى كريم، الذى قدم قضية اجتماعية هامة، وكذلك مسلسل «يوتيرن» بطولة الفنانة ريهام حجاج، الذى قدم موضوعًا اجتماعيًا شائكًا، كما قدمت الشركة مسلسل «ملف سرى» للنجم هانى سلامة بشكل يجمع بين الإثارة والتشويق، فضلًا عن «سوتس بالعربى» للنجم آسر ياسين، و«راجعين يا هوا» لخالد النبوى، الذى أعادنا لدراما الراحل أسامة أنور عكاشة، إلى جانب «المشوار» للنجم محمد رمضان.

وكان للكوميديا حضور كبير فى الموسم الدرامى، وكانت السمة السائدة فى هذه النوعية، هى تحقيق عنصر الرقى، وجاء على رأس هذه الأعمال، «الكبير أوى ٦» بطولة النجم أحمد مكى و«مكتوب عليا» للفنان أكرم حسنى، والمسلسل الشبابى الناجح «فى بيتنا روبوت» لهشام جمال و«أحلام سعيدة» للنجمة يسرا، و«دايمًا عامر» للنجم مصطفى شعبان.

«نقل عام» تشويقى.. و«سوشيال» ناقش مشكلات «التواصل الاجتماعى»

منذ بداية العام حتى نهايته، لم تغفل «المتحدة» مشكلات وقضايا المجتمع، عبر تقديم أعمال تتناول شواغل الناس فى الشارع، وتقدم الحلول لبعض الأزمات، وهى الأعمال التى فتحت بابًا للكثير من الفنانين والصناع وشركات الإنتاج للعمل على مدار العام.

وتميزت الأعمال المعروضة على مدار العام بالضخامة، والبطولة الجماعية، وقد بدأت ٢٠٢٢ بمسلسل «نقل عام» الذى دارت أحداثه فى إطار من التشويق، بطولة النجم محمود حميدة والنجمة سميحة أيوب.

وفى إطار الدراما التنموية، قدمت الشركة عبر قنوات الحياة مسلسل «الحلم» بطولة صابرين، ومحمد رياض، ونضال الشافعى، وكمال أبورية، وأنوشكا، كما أصدرت الجزء الثالث من مسلسل «أبوالعروسة» بطولة الفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر، وحقق نجاحًا كبيرًا.

كما قدمت مسلسل «سوشيال» للنجم أحمد زاهر، الذى طرح الكثير من القضايا التى تخص الشباب من خلال اختراقات مواقع التواصل الاجتماعى، فضلًا عن المسلسل الكوميدى «أنا وهى»، الذى عُرض على قنوات «سى بى سى»، بطولة الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد حاتم وحقق انتشارًا كبيرًا.

وبعد انتهاء الموسم الدرامى الرمضانى، عرضت شبكة قنوات الحياة مسلسل «بيت فرح» بطولة النجم فتحى عبدالوهاب وعدد كبير من النجوم، ثم مسلسل «الونش» بطولة النجم محمد رجب، وعدد كبير من النجوم، عبر ٤٥ حلقة مليئة بالإثارة والتشويق.

كما عرضت قناة CBC واحدًا من الأعمال التى أعادت فئة «السيرة الذاتية» مرة أخرى للساحة الدرامية، وهو مسلسل «الضاحك الباكى» بطولة الفنان عمرو عبدالجليل، عن قصة الراحل نجيب الريحانى.

كما عُرض مسلسل «دوبامين» بطولة الفنانة ريم مصطفى، بشكل تشويقى مميز، فضلًا عن المسلسل الناجح «أعمل إيه» بطولة الفنان خالد الصاوى والفنانة صابرين، وناقش قضايا اجتماعية مهمة للغاية، فيما تُعرض الحلقات الأخيرة حاليًا من مسلسل «العيلة دى»، بطولة الفنانة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، ويناقش العمل قضايا مهمة تهم الأسرة المصرية.

وقدمت الشركة مسلسل «إيجار قديم» للفنان شريف منير، الذى تناول مشكلات ملاك ومستأجرى الإيجار القديم، من خلال عمل درامى شارك فيه مجموعة من النجوم، وعرض عبر قنوات «أون»، كما قدمت مسلسل «طير بينا يا قلبى»، الذى تناول مشكلات الطلاب وأولياء الأمور فى المدارس الدولية بشكل كوميدى خفيف.

«WATCH IT» تجذب الأنظار بـ«ريفو»ونجاح كبير لوثائقى «أم الدنيا»

حققت منصة «WATCH IT» نجاحًا كبيرًا على مدار عام ٢٠٢٢، من خلال تقديم دراما مختلفة خاطبت كل فئات المجتمع، وعلى رأسها الشباب، وهو ما ظهر بوضوح فى مسلسل «ريفو»، بطولة الفنان أمير عيد وركين سعد وصدقى صخر وعدد من الفنانين الشباب، والذى تضمن ١٠ حلقات مميزة، ومَثل نقلة نوعية فى الدراما الموسيقية.

وعرضت المنصة أيضًا مسلسل الإثارة والتشويق «اتزان» من بطولة ركين سعد وعدد كبير من النجوم، إلى جانب مسلسل «تحقيق» من بطولة أحمد مالك.

وكان من أهم أعمال العام على منصة «WATCH IT»، المسلسل الوثائقى «أم الدنيا»، من بطولة النجمة الكبيرة سوسن بدر، الذى قدم سردًا مميزًا عن تاريخ الحضارة المصرية على مدار ١٥ حلقة، وحقق انتشارًا كبيرًا. كما عرضت المنصة عددًا من الأعمال السينمائية من إنتاجها الأصلى، منها فيلم «جدران»، بطولة الفنانة درة وعدد كبير من الفنانين.

توسيع التعاون مع شركات الإنتاج.. وعودة مهرجانات الدراما

شهد عام ٢٠٢٢ توسيع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعاونها مع العديد من شركات الإنتاج الأخرى، وتقديمها عددًا كبيرًا من الأعمال عبر هذا التعاون، إلى جانب عودة بعض شركات الإنتاج للساحة من جديد.

وتعاونت «المتحدة» مع شركات: «العدل جروب» و«كى ميديا» و«رزناما» و«سكوير ميديا» و«فنون مصر» و«عين»، إلى جانب «كينج توت» العائدة من جديد، و«سيلميديا» و«أروما» و«الباتروس» و«الجابرى» و«إيما لاين» و«تى فيجن» و«تكوين» و«آرت ميكرز» و«سينرجى» و«ميديا هب» وغيرها من الشركات.

وساهمت شركة «POD» فى نجاح النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، الذى أقامته نقابة المهن التمثيلية برئاسة النجم الكبير يحيى الفخرانى، وشهد تكريم عدد كبير من أهل الفن وصناع الدراما التليفزيونية على مدار عام كامل.

وتميزت جوائز المهرجان بالشفافية والنزاهة، وهو ما أقر به الجمهور وصناع الفن على حد سواء، بالإضافة إلى ما شهده من لفتات جميلة، أهمها تكريم الفنانين الكبار وعدد من أصحاب الأدوار الثانوية.