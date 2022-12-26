ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة تكييفات بتهمة غسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالجيزة.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه صاحب إحدى الشركات للتجارة والتكييف "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وجرى ضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات "محلية – أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء العقارات - تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك "بقصد إخفاء مصدرها"، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.