الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تدعو إلى استبعاد روسيا من مجلس الأمن بسبب الغزو

أوكرانيا
أوكرانيا

دعت أوكرانيا، الإثنين، إلى استبعاد روسيا من الأمم المتحدة بعد أكثر من عشرة أشهر على بدء غزو القوات الروسية، وهو مطلب لا فرص له بالنجاح، بحيث تتمتع موسكو بحق النقض في مجلس الأمن الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان، إن "أوكرانيا تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا الاتحادية من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي واستبعادها كليا من الأمم المتحدة".

وأشارت الخارجية الأوكرانية إلى أن روسيا "تحتل بشكل غير قانوني مقعد الاتحاد السوفياتي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" منذ عام 1991 وتفككه إلى 15 دولة جديدة، مضيفة أن "روسيا مغتصبة لمقعد" الاتحاد السوفياتي في الأمم المتحدة.

وأعربت كييف في بيانها عن أسفها لأن "هذه العقود الثلاثة من الوجود غير القانوني في الأمم المتحدة تميزت بالحروب والاستيلاء على أراض من دول أخرى، وتغيير قسري للحدود المعترف بها دوليًا ومحاولات لتلبية طموحاتها الإمبريالية الجديدة".

وفي تغريدة، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، أن "وجود روسيا في مجلس الأمن وفي مجمل الأمم المتحدة غير شرعي".

تقاتل كييف على أراضيها القوات الروسية منذ عشرة أشهر، وتواجه بالفعل منذ عام 2014 انفصاليين موالين لموسكو التي تقوم بدعمهم وتسليحهم في دونباس بشرق أوكرانيا.

أعلنت أوكرانيا، الإثنين، أنها ستبدأ "عملية معقدة" في الأمم المتحدة، حيث تتمتع روسيا بحق النقض في مجلس الأمن يمكنها من منع أي قرار صادر عن دولة عضو أخرى فيه.

روسيا الامم المتحدة القوات الروسية موسكو مجلس الأمن الدولي

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