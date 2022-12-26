محمد هنيدى يستضيف نجله فى «لايف» لأول مرة عبر صفحته بـ«فيسبوك»

أعلن النجم محمد هنيدي عن استضافته لنجله أحمد هنيدي في فيديو جديد يظهران فيه معا لأول مرة عبر خاصة “اللايف” بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشر محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة له تجمعه بنجله أحمد هنيدي وعلق عليها قائلا: “الساعة ٧ هنطلع باللايف الجامد جدا .. وضيف اللايف الأول أحمد هنيدي هيطلع يقول ميعاد عرض فيلم نبيل الجميل إخصائي تجميل وبعدها هطرده من اللايف”.

الأربعاء.. طرح فيلم «نبيل الجميل» لمحمد هنيدى بدور العرض

من المقرر أن تطرح الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد «نبيل الجميل إخصائى تجميل» للنجم محمد هنيدى العمل بدور العرض السينمائىة فى مصر الأربعاء المقبل 28 ديسمبر الجاري.

ويعد فيلم «نبيل الجميل إخصائى تجميل» أولى الأفلام المقرر طرحها ضمن منافسات ماراثون أفلام موسم رأس السنة الجديدة وإجازة منتصف العام، والذي يشارك فيه أكثر من 8 أفلام دفعة واحدة منها فيلم «أخى فوق الشجرة» لرامز جلال، وفيلم «شلبى» لكريم محمود عبدالعزيز وفيلم «جروب الماميز» لروبى، وفيلم «اتنين للإيجار» لبيومى فؤاد ومحمد ثروت وفيلم «المطاريد» لأحمد حاتم.

وبدأت الشركة المنتجة لفيلم «نبيل الجميل إخصائى تجميل» في الحملة الدعائية للفيلم خلال الأيام الماضية، حيث تم طرح أكثر من بوستر للعمل، إضافة إلى البرومو الدعائي، ومن المقرر أن تقيم الشركة عرضا خاصا للفيلم بحضور أبطاله وعدد من النقاد والإعلاميين خلال الأيام المقبلة.

قصة فيلم نبيل الجميل إخصائى تجميل

"نبيل الجميل"، هو فيلم كوميدي تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، ويجسد «هنيدي» خلاله دور طبيب تجميل ويقع في بعض المشاكل الكوميدية، وتجسد دور شقيقته الفنانة رحمة أحمد التي تظهر بدور مساعدته ضمن الأحداث، حيث يمتلك دكتور نبيل إخصائي التجميل (محمد هنيدي) عيادة للتجميل، ومن خلال تلك العيادة يتعرض للعديد من المواقف، وتحدث بينه وبين (نور اللبنانية) العديد من المفارقات الكوميدية.

أبطال فيلم نبيل الجميل

"نبيل الجميل" من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي، وبطولة محمد هنيدي، ونور اللبنانية، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، ومحمود حافظ، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد فؤاد سليم، وضياء الميرغني، ومحمد الصاوي، ومادلين طبر، وشيما الشريف.