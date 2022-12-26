محافظ الإسماعيلية يبحث سُبل تذليل العقبات التي تواجه العمال

عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الاثنين، اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال محافظة الإسماعيلية للدورة النقابية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٦، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة ومدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.

وخلال الاجتماع، توجه أشرف مصطفى أحمد رئيس الاتحاد المحلي لعمال محافظة الإسماعيلية وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لمحافظ الإسماعيلية على دعم الحركة العمالية في المحافظة.

يذكر أن الاتحاد المحلي لعمال المحافظة يضم عدد من النقابات الفرعية والبالغ عددها ٤٣ نقابة بإجمالي ٢٥٦ ألف عامل.

كما تم عرض ومناقشة العديد من القضايا التي تهم العمال في محافظة الإسماعيلية والخاصة بحقوق العمال من أجور وساعات العمل الإضافية والتأمين الخاص بهم دون الإخلال بحقوق صاحب العمل.

ومن جانبه، وجَّه "بشارة" مدير القوى العاملة بضرورة تنظيم حملات رقابية مشتركة بين مديرية القوى العاملة وهيئة التأمينات الاجتماعية وأحد أعضاء نقابة العمال لبحث حقوق العمال بالمناطق الصناعية الاستثمارية والحرة من أجل الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل ودفع عجلة التنمية والاستثمار في المقام الأول.

وخلال الاجتماع، أفاد مدير القوى العاملة بالمحافظة أن المحافظة بصدد تنظيم مؤتمر للتوظيف خلال الفترة القادمة ويضم عدد غير محدود من الفرص المتاحة للعمل الجاد بالإضافة إلى فرص عمل أخرى لذوي الهمم.

وقد ناشد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد محافظ الإسماعيلية بضرورة إيجاد متنفس لعمال محافظة الإسماعيلية وأندية وشواطئ المحافظة بأجر مخفض؛ مراعاةً للظروف المعيشية للعامل، لذا وجه "بشارة" بتخصيص حصة من التذاكر المخفضة لمجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال المحافظة للأندية التابعة لديوان عام محافظة الإسماعيلية.

كما تم عرض ومناقشة أوجه التنسيق بين مجلس الإدارة وجهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية من أجل الإعلان والاستفادة من فرص العمل المتاحة بالمناطق الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية.

ووجه "بشارة" بدراسة أماكن مقترحة لإقامة نادي اجتماعي ترفيهي خاص بالاتحاد المحلي لعمال محافظة الإسماعيلية، على أن يضم النادي صالة للألعاب الرياضية من أجل الحفاظ على الصحة العامة للعمال.

وأشار "بشارة" إلى استعداده الكامل لرعاية الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية للنقابة وترحيبه بكافة الأفكار التي من شأنها خدمة عمال الإسماعيلية.

وفي نهاية الاجتماع، دعا بشارة مجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال محافظة الإسماعيلية لتمثيل العمال في كافة الفعاليات الخاصة بالمحافظة تقديرًا وعرفانًا بدور العامل المصري في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.