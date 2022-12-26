أمير كرارة يتجه للشعبى فى «سوق الكانتو» برمضان 2023

يخوض الفنان أمير كرارة سباق رمضان 2023 المقبل بمسلسل «سوق الكانتو» الذي بدأ في تحضيراته خلال الصيف الماضي وتحديدا بعد انتهاء موسم رمضان الماضي.

ويتجه أمير كرارة خلال العمل إلى الشعبي ويبتعد تماما عن شخصية الضابط التي جسدها خلال السنوات الأخيرة الماضية، وتجمعه علاقة عاطفية بالفنانة مي عز الدين ضمن الأحداث، ويعد العمل الأول الذي يجمعهما معا، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، وفي حقبة زمنية قديمة بالعشرينيات.

"سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، وحيث تدور الأحداث في إطار شعبى وتحديدًا في سوق البالة بوسط البلد عام 1922.

من جهة أخرى، يخوض كرارة بطولة فيلم "البعبع" فانطلق تصويره الشهر الماضى وتم الانتهاء من جزء في أحداثه قبل التوقف من أجل المسلسل، ويشارك في بطولة الفيلم ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، عباس أبو الحسن، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى، ويجسد أمير كرارة خلال الفيلم دور مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان".

والمخرج حسين المنباوى من المخرجين البارزين على الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، حيث قدم العديد من الأعمال ما بين الدراما والسينما أبرزها أفلام "شد أجزاء" بطولة محمد رمضان، و"ليلة هنا وسرور" و"عمهم" بطولة محمد إمام، ومسلسلات "عد تنازلى" بطولة عمرو يوسف وطارق لطفى، "حلاوة الدنيا" بطولة هند صبرى، "لمس أكتاف" و"الفتوة" بطولة ياسر جلال، "جزيرة غمام".

وقدم أمير كرارة في رمضان الماضى مسلسل "العائدون" وشارك في بطولته أمينة خليل، محمود عبد المغنى، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر.