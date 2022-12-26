مع بداية العام الجديد يبدأ البحث عن الإجازات الرسمية والتي تكون إما لمناسبات دينية أو قومية ، وتبدأ الإجازات الرسمية مع بداية شهر يناير 2023 والذي يكون في مناسبتين واحدة دينية والأخرى قومية، ويتخلل العام أعياد المسلمين والمسيحيين مع أعياد قومية تحتفل بها مصر منذ سنوات، ورغم أن شهر رمضان لا يعد من الإجازات الرسمية إلا أن البحث عنه يبدأ مع بداية كل عام جديد، وتعرض الدستور في التقرير التالي الإجازات الرسمية 2023 و موعد شهر رمضان.

الإجازات الرسمية 2023

عيد الميلاد المجيد: 7 يناير الموافق يوم السبت

عيد الشرطه وعيد ثورة 25 يناير: 25 يناير توافق يوم الأربعاء.

16 إبريل الأحد عيد الفصح القبطي

17 إبريل الإثنين عيد شم النسيم

21 إبريل الجمعة عيد الفطر المبارك والذي يستمر 3 أيام

25 إبريل الثلاثاء عيد تحرير سيناء.

1 مايو الإثنين عيد العمال.

27 يونيو الثلاثاء إجازة يوم وقفة عرفات.

28 يونيو الأربعاء تبدأ أجازة عيد الأضحى المبارك والتي تستمر 4 أيام.

30 يونيو الجمعة ثورة 30 يونيو 2013 .

19 يوليو الأربعاء رأس السنة الهجرية.

23 يوليو الأحد عيد ثورة 23 يوليو 1952 .

27 سبتمبر الموافق يوم الاربعاء عيد المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر الموافق يوم الجمعة عيد القوات المسلحة.

موعد شهر رمضان

يتم تحديد موعد شهر رمضان وبدأ الصوم وفق الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر رمضان والتي تكون في يوم 29 شعبان، ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي.

ولكن وفق الحسابات الفلكية التي أصدرها المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد شهر رمضان فسيكون 23مارس 2023، ويستمر لمدة 30 يوم كاملة.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري والذي يأتي بعد شهر شعبان، ويعتبر هذا الشهر مميزًا عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية، فهو شهر الصوم الذي يعد أحد أركان الإسلام، يبدأ شهر رمضان عند الإعلان عن بداية الشهر القمري الجديد، وذلك إما بثبوت رؤية الهلال في اليوم 29 من شعبان، وعليه يكون اليوم القادم هو أول أيام رمضان، أو في حال عدم ثبوت رؤيته يكون اليوم القادم (اليوم 30) هو المتمم لشهر شعبان وبعده يكون أول أيام رمضان، وتبلغ مدة الشهر 29-30 يومًا، ينتهي أيضًا بثبوت رؤية الهلال، وعند انتهاء رمضان يحتفل المسلمون بعيد الفطر.