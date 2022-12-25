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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عيد الميلاد.. موعد إجازة 7 يناير 2023 للموظفين بالدولة والقطاع الخاص

موعد اجازة 7 يناير
موعد اجازة 7 يناير 2023

يبحث الموظفون والعاملون بالدولة والقطاع الخاص بكثرة عن موعد إجازة 7 يناير 2023 للموظفين بالدولة والقطاع الخاص من أجل الاستعداد ليوم الاجازة المنشود سواء للاسترخاء في المنزل في راحة أو للاستعداد من أجل الخروج مع الأسرة في نزهة عائلية.

موعد إجازة 7 يناير 2023

في هذا التقرير نوضح لكم موعد إجازة 7 يناير 2023 للموظفين بالدولة والقطاع الخاص وكذلك الإجازات الأخرى المقررة في شهر يناير 2023.

يكون يوم السبت الموافق 7 يناير 2023 هو يوم الاجازة المقررة ويأتي للاحتفال بعيد الميلاد المجيد للأقباط.

ويتم منح جميع العاملين بالدولة والهيئات والمدارس والقطاع الخاص اجازة مدفوعة الأجر في هذا اليوم.

إجازات أخرى في شهر يناير 2023

وكذلك يأتي يوم الأربعاء 25 يناير 2023  ثورة 25 يناير وعيد الشرطة ليكون إجازة رسمية أخرى في هذا الشهر.

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موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2023 وباقي إجازات العام الجديد

أيام الإجازات الرسمية في يناير 2023

- الجمعة 6 يناير 2023 إجازة أسبوعية.

- السبت 7 يناير 2023 إجازة أسبوعية، وإجازة عيد الميلاد المجيد.

- الجمعة 13 يناير إجازة أسبوعية.

- السبت 14 يناير 2023 إجازة أسبوعية.

- الجمعة 20 يناير إجازة أسبوعية.

- السبت 21 يناير إجازة أسبوعية.

- 25 يناير 2023 إجازة عيد الشرطة المصرية، وعيد ثورة 25 يناير.

- الجمعة 27 يناير إجازة أسبوعية.

- السبت 28 يناير إجازة أسبوعية.

بداية إجازة منتصف العام الدراسي 

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي الجاري 2022-2023  يوم 28 يناير لمختلف صفوف النقل والشهادة الإعدادية والمعاهد الأزهرية وكذلك الجامعات.

وتستمر الإجازة لمدة أسبوعين وتنتهي في يوم 9 فبراير 2023 وتستأنف الدراسة من جديد في 11 فبراير.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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