ما هى مواعيد إجازات شهر يناير 2023؟

مواعيد إجازات شهر يناير 2023 من ضمن الموضوعات التي شغلت تفكير العديد من المواطنين في الأيام الأخيرة، وذلك مع بداية العام الجديد.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة وإستخداماً “جوجل” من قبل المواطنين والعاملين والطلاب بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة تفاصيل مواعيد إجازات شهر يناير 2023.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة مواعيد إجازات شهر يناير 2023، يذكر أن هناك العديد من إجازات شهر يناير 2023 والتي تُمنح إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص وللطلاب في المدارس، وهي العطلات الأسبوعية لشهر يناير، بالإضافة إلى يومين إجازة رسمية لجميع الهيئات والمصالح الحكومية والخاصة.

وفي السطور التالية يرصد لكم موقعنا “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل مواعيد إجازات شهر يناير 2023، والإجازات الرسمية في شهر يناير 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

مواعيد إجازات شهر يناير 2023

يصل إجمالي أيام الإجازات الرسمية 2023 في مصر لشهر يناير هو 10 أيام شاملين العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية، ومن المتوقع أن يُعطى جميع العاملين يوم إجازة بدلًا عن يوم السبت الموافق لعيد الميلاد، كما ستبدأ إجازة نصف العام لطلاب المدارس من بعد يوم 25 يناير، والتي ستستمر لمدة أسبوعين.

إجازات شهر يناير 2023 الإسبوعية:

6 يناير 2023 الموافق ليوم الجمعة.

7 يناير 2023 الموافق ليوم السبت.

13 يناير 2023 الموافق ليوم الجمعة.

14 يناير 2023 الموافق ليوم السبت.

20 يناير 2023 الموافق ليوم الجمعة.

21 يناير 2023 الموافق ليوم السبت.

27 يناير 2023 الموافق ليوم الجمعة.

28 يناير 2023 الموافق ليوم السبت.

الإجازات الرسمية في شهر يناير 2023