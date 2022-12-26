الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

7 معلومات عن آلية عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

رضا حجازى
رضا حجازى

تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية مدى جاهزية شبكات الانترنت فى المدارس لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى والتى سوف تنطلق فى يناير المقبل، فى هذا السياق تنشر الدستور أبرز 7 معلومات عن آلية عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التى تم إبلاغ المديريات بها.

وقد شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى على المديريات أن تكون الامتحانات من المقرر المدرسي وعدم الخروج من المنهج.

1- بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيًا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا.

2_يكون الامتحان سواء كان (أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية) في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان.

3_  في حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

4- وبالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقيًا في جميع المواد.

5- يكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على السيد مدير عام الإدارة التعليمية.

6- تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقيًا بنفس مواعيد أقرانهم طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة.

7- يتم عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي كما هو متبع في الأعوام السابقة.

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الأول والثاني الثانوي الأول والثاني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

قيمة زيادة المرتبات يناير 2023 والمعاشات

التفاصيل الكاملة لملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد

ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بالقليوبية وبحوزته 7 أطنان مقطعات دواجن

إخلاء سبيل عريس المحلة المتهم بضرب عروسه عقب حفل الزفاف

ظهرت رسميًا.. نتيجة الكلية الحربية 2023

جمعية مستثمري العاشر من رمضان تٌشيد برؤية القيادة السياسية لدعم الصناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا