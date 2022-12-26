تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية مدى جاهزية شبكات الانترنت فى المدارس لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى والتى سوف تنطلق فى يناير المقبل، فى هذا السياق تنشر الدستور أبرز 7 معلومات عن آلية عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التى تم إبلاغ المديريات بها.

وقد شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى على المديريات أن تكون الامتحانات من المقرر المدرسي وعدم الخروج من المنهج.

1- بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيًا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا.

2_يكون الامتحان سواء كان (أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية) في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان.

3_ في حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

4- وبالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقيًا في جميع المواد.

5- يكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على السيد مدير عام الإدارة التعليمية.

6- تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقيًا بنفس مواعيد أقرانهم طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة.

7- يتم عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي كما هو متبع في الأعوام السابقة.