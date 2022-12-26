إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقرية كفور النيل بالفيوم

وقعت مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية كفور النيل بمحافظة الفيوم، وأسفرت عن إصابة 9 أشخاص من بينهم مصاب بطلق ناري خرطوش، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الفيوم، إخطارًا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية كفور النيل بمركز الفيوم، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 9 مواطنين، منهم مواطن مصاب بطلق ناري خرطوش، وباقي الإصابات متوسطة وناتجة عن الضرب بآلات حادة، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ، بمستشفى الفيوم العام، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتشخيص الإصابات، وعمل الإسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.