الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2022

كلية الشرطة
كلية الشرطة

يترقب الالآف من الطلاب الطامحين بالالتحاق بكليات الشرطة إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة ، وذلك عقب انتهاء كافة الاختبارات التي قد جرت بمدار الأشهر الماضية، بدء من اختبار القدرات وصولا إلى اختبار الهيئة.

نتيجة القبول بكلية الشرطة 2022

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير كيفية الحصول على نتيجة القبول بكلية الشرطة 2022 ـ 2023.

كيفية الحصول على نتيجة القبول بكلية الشرطة 2022 ـ 2023

ومن الجدير بالذكر أن سيتم إبلاغ كافة الطلاب المقبولين من خلال أكاديمية الشرطة عبر الرسائل النصية أو من خلال الاتصالات التليفونية، طبقا للنظام المقبول به منذ عدد من السنوات.

وصاغت كلية الشرطة المصرية خطط وبرامج العمل مستهدفة الغاية الأساسية وهي القيام بإعداد خريج متكامل يلقي الرضا كل من يقوم بالتعامل معه مستلهمة من كافة متطلبات الجودة الشاملة السبيل والمعيار وتحدياً وضرورة أملتها لطبيعة الحياة المعاصرة، ويتاخ بلورة أهداف كلية الشرطة المصرية التعليميـة في تطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة، من قبل الاهتمام بعناصر ومقومات النجاح.

وتسعى كلية الشرطة المصرية إلى تحقيق الجودة فى جميع العمليات والبرامج المنفذة، والعمل على إنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـات التعليمية والعملية التدريبية والانضباطية والبدنية، وسيصل بها للريادة وتبؤ المكانة العلمية والتدريبية المرموقة بين كافة الكيانات المُماثلة على الصعيد الاقليمى والصعيد الدولى، عبر توفير بيئة تعلُّم فعّالة ستضمن تحقيق جودة المنتج الأمني، وتكون على نحو يحقق التميز لجميع خريجيها فى المستوى العلمى والمستوى المعرفى والمهارى والبدنى، والإمداد للطلاب بجميع الخبرات النظرية والعملية التى ستتواءم مع كافة احتياجات الواقع الأمني، والتشجيع لأعضاء هيئة التدريس على الاستمرارية في تطوير المناهج الدراسية، وابتداع جميع الوسائل التعليمية المُتطورة، مع الاستعانة بكافة خبرات القيادات الأمنية فى جميع مسارات العمل الشرطى، والاهتمام بجميع النواحى الثقافية والفنية والنواحي الإبداعية للطلبة والدارسين بكلياتها ومعاهدها.

موعد نتيجة كلية الشرطة 2023 وكيفية الحصول عليها

خبير أمنى: حضور السيسى اختبارات كلية الشرطة «سابقة» لم تحدث من قبل

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في وقت لاحق عن مد موعد التقدم للقيام بالالتحاق بكلية الشرطة بالنسبة للطلاب الحاصلين على المؤهلات الجامعية وتكون لمدة أسبوع، على أن امتد التقديم إلى يوم ٢٢ من سبتمبر 2022، بديلا عن ١٥ سبتمبر 2022،  ليكون آخر ميعاد للتسجيل.

نتيجة القبول بكلية الشرطة 2022 القبول بكلية الشرطة 2022 بكلية الشرطة 2022 كلية الشرطة 2022 نتيجة القبول بكلية الشرطة القبول بكلية الشرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائى بدءًا من العام الدراسى المقبل

أوقف موكبه بعد رؤيتها.. الرئيس السيسى يدير حوارًا مع سيدة جالسة على الرصيف ويوجه بتلبية كل احتياجاتها (فيديو)

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة وفرصة لسقوط أمطار خفيفة

السيسى لسيدة على الرصيف: «هنعملك كل حاجة عنينا ليكى»..والأخيرة: «ربنا يخليك للمصريين»

حبس سائق بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة 4 أيام

محافظ الفيوم يناقش مخطط المرحلة الثانية من أعمال تطوير المستشفى العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا