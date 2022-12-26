موعد إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2022

يترقب الالآف من الطلاب الطامحين بالالتحاق بكليات الشرطة إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة ، وذلك عقب انتهاء كافة الاختبارات التي قد جرت بمدار الأشهر الماضية، بدء من اختبار القدرات وصولا إلى اختبار الهيئة.

نتيجة القبول بكلية الشرطة 2022

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير كيفية الحصول على نتيجة القبول بكلية الشرطة 2022 ـ 2023.

كيفية الحصول على نتيجة القبول بكلية الشرطة 2022 ـ 2023

ومن الجدير بالذكر أن سيتم إبلاغ كافة الطلاب المقبولين من خلال أكاديمية الشرطة عبر الرسائل النصية أو من خلال الاتصالات التليفونية، طبقا للنظام المقبول به منذ عدد من السنوات.

وصاغت كلية الشرطة المصرية خطط وبرامج العمل مستهدفة الغاية الأساسية وهي القيام بإعداد خريج متكامل يلقي الرضا كل من يقوم بالتعامل معه مستلهمة من كافة متطلبات الجودة الشاملة السبيل والمعيار وتحدياً وضرورة أملتها لطبيعة الحياة المعاصرة، ويتاخ بلورة أهداف كلية الشرطة المصرية التعليميـة في تطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة، من قبل الاهتمام بعناصر ومقومات النجاح.

وتسعى كلية الشرطة المصرية إلى تحقيق الجودة فى جميع العمليات والبرامج المنفذة، والعمل على إنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـات التعليمية والعملية التدريبية والانضباطية والبدنية، وسيصل بها للريادة وتبؤ المكانة العلمية والتدريبية المرموقة بين كافة الكيانات المُماثلة على الصعيد الاقليمى والصعيد الدولى، عبر توفير بيئة تعلُّم فعّالة ستضمن تحقيق جودة المنتج الأمني، وتكون على نحو يحقق التميز لجميع خريجيها فى المستوى العلمى والمستوى المعرفى والمهارى والبدنى، والإمداد للطلاب بجميع الخبرات النظرية والعملية التى ستتواءم مع كافة احتياجات الواقع الأمني، والتشجيع لأعضاء هيئة التدريس على الاستمرارية في تطوير المناهج الدراسية، وابتداع جميع الوسائل التعليمية المُتطورة، مع الاستعانة بكافة خبرات القيادات الأمنية فى جميع مسارات العمل الشرطى، والاهتمام بجميع النواحى الثقافية والفنية والنواحي الإبداعية للطلبة والدارسين بكلياتها ومعاهدها.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في وقت لاحق عن مد موعد التقدم للقيام بالالتحاق بكلية الشرطة بالنسبة للطلاب الحاصلين على المؤهلات الجامعية وتكون لمدة أسبوع، على أن امتد التقديم إلى يوم ٢٢ من سبتمبر 2022، بديلا عن ١٥ سبتمبر 2022، ليكون آخر ميعاد للتسجيل.