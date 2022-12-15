الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

موعد نتيجة كلية الشرطة 2023 وكيفية الحصول عليها

ارشيفية
ارشيفية

يترقب الآلاف من الطلاب موعد الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة 2023، وسط تداول أنباء عن ظهور النتيجة.

وتقدم عشرات الآلاف من الطلاب راغبي الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2022- 2023 وخضعوا إلى اختبارات على مستوى القدرات البدنية والذهنية والعلمية لاختيار افضل العناصر للانضمام إلى صفوف رجال الشرطة.

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 

وعكفت أكاديمية الشرطة على مدار الفترة الماضية على إجراء الاختبارات “ النفسى - الطبى - الرياضى - الطبى المتقدم - القدرات - الهيئة - السمات ”لجميع المتقدمين وسط اتخاذ كافة الإجراءات اللازم الوقائية مع تقديم تيسيرات للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة 2023.

الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2023

وخصصت أكاديمية الشرطة خط ساخن لتلقى استفسارات المواطنين وأسرهم، كما أعدت منفذ سجل جنائى وسجل مدني ومكتب تصوير فوري وتوفير كافة وسائل الدعم اللوجستي لراغبي الالتحاق بكلية الشرطة وتيسير استخراج الوثائق اللازمة لتقديم طلبات كلية الشرطة 2023.

الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة بالرقم القومى 

وأتاحت وزارة الداخلية، إمكانية الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة بالرقم القومى ورقم الملف واستكمال الخطوات عبر الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

موعد نتيجة كلية الشرطة 

وأكد مصدر مسئول عدم صحة الأنباء المتداولة عن ظهور نتيجة كلية الشرطة 2023، موضحًا بأنه مازالت تجرى أعمال التدقيق والمراجعات لطلاب المتقدمين.

وأضاف المصدر فور انتهاء أعمال المراجعة والتدقيق والاختبارات لكافة الطلاب سيتم اعتماد النتيجة من قبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والإعلان عنها بشكل رسميا وإخطار الطلاب المقبولين.

زيارة الرئيس 

وأجرى  الرئيس عبـد الفتـاح السيسـى زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشـرطة كما حضر الرئيس اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية، حيث كان في اسـتقباله، اللواء محمود توفيـق وزيـر الداخليـة، وعـدد مـن قيـادات أكاديميـة الشـرطة ووزارة الداخلية. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، حيث أكد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بالتطلعات الملقاة عليهم، بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، أخذًا في الاعتبار مسئولية وزارة الداخلية فى السهر على حماية امن المواطنين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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