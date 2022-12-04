الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير أمنى: حضور السيسى اختبارات كلية الشرطة «سابقة» لم تحدث من قبل

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

علق اللواء مجدي عبدالحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأكاديمية الشرطة لحضور اختبارات كشف الهيئة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص على حضور اختبارات كشف الهيئة باختبارات كلية الشرطة.

وأكد أن ذلك سابقة لم تحدث من الرؤساء في عهود سابقة، موضحًا أن الرئيس حريص على حيادية الاختيار في هذه الكليات، مشيرا إلى أن الرئيس يريد اختيار أفضل العناصر من الشباب في الكليات العسكرية والشرطة لأن هذه العناصر هي التي ستحمل رسالة الوطن للأجيال القادمة.

وأوضح أن الرئيس السيسي يحرص أشد الحرص في كل لقاء مع طلبة الكليات العسكرية، حيث يوجه رسالة لجميع شباب مصر وليس للكليات العسكرية فقط، لأن الشباب يتسلح بالعلم والثقافة، ويكون الشاب متطلعا لما يحدث من تطورات وتنمية داخل وطنه وأحداث في العالم وهذا يعطي دفعة معنوية للشباب وحافزا لهم.

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