الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جثة فى شنطة العربية..3 متهمين يقتلون سائق سيارة بالطريق الإقليمى

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، التحقيق مع 3 متهمين بقتل شاب ووضع جثته داخل السيارة الخاصة به بعد فشلهم في سرقته.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المجني عليه شاب يدعى "زكريا" في العقد الثاني من العمر، وعثرت عليه الأجهزة الأمنية بعد الإبلاغ بوجود سيارة ملاكي تتساقط منها دماء بنطاق قسم شرطة التجمع، وبالانتقال وفتح حقيبة السيارة، عثر على جثة الضحية مصابا بجرح ذبحي بالرقبة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

أسفرت جهوده عن تحديد هوية المتهمين بعد تفريغ كاميرات المراقبة، وعقب تقنين الإجراءات نجح رجال المباحث في ضبط المتهمين وهم 3 أشخاص، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

التحقيق مع المتهمين الطريق الإقليمي القاهرة الجديدة تفريغ كاميرات المراقبة

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