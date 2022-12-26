الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تعتزم الدعوة إلى حرمان روسيا من مقعدها الدائم فى مجلس الأمن

دميترو كوليبا
دميترو كوليبا

قلب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن بلاده تعتزم الدعوة الإثنين، إلى حرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.
وأشار كوليبا في برنامج تلفزيوني بمناسبة عيد الميلاد "الإثنين سنعلن موقفنا رسميا. لدينا سؤال بسيط جدا: هل لروسيا الحق في البقاء عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي وأن تكون (عضوا) في الأمم المتحدة؟"، مضيفًا: "لدينا إجابة مقنعة ومنطقية: لا، لا تملك هذا الحق".
ولفت إلى أن مسألة شغل روسيا مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي - مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين- تناقش أساسا في الأوساط الدبلوماسية.
وبعدما أوضح أن هذه المسألة لم تطرح بعد في مؤتمرات صحافية أو بيانات عامة لقادة الدول والحكومات، قال كوليبا إنه "على مستوى أدنى، يتم طرح السؤال بالفعل حول ما يجب أن تصبح روسيا حتى لا تشكل تهديدا للسلام والأمن".
ويعكس مجلس الأمن الدولي في تشكيلته ميزان القوى بعد الحرب العالمية الثانية. فهو يضم 15 دولة عضوا مكلفة معالجة الأزمات العالمية خصوصا عبر فرض عقوبات والسماح بعمل عسكري والموافقة على تغييرات في ميثاق الأمم المتحدة.
لكن الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس تتمتع كل منها بحق النقض (الفيتو) الذي يسمح لهم بمنع تبني أي قرار.
وتطالب دول عدة منذ فترة طويلة بإصلاح مجلس الأمن إذ ينتقد بعضها التمثيل الضعيف للدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية في المقاعد الدائمة.
وتصبح المنظمة عاجزة عن التحرك عندما تستخدم دولة واحدة دائمة العضوية حق النقض كما حدث فبراير مع بدء القصف الروسي على أوكرانيا.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن دعا في سبتمبر إلى توسيع مجلس الأمن وتعزيز "طبيعته الشمولية".

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أوكرانيا روسيا مجلس الأمن الدولي كوليبا

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