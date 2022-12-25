الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

علاء قريطم ينعي النائب مصطفي كامل: «كان وطنيا محبا لبلاده»

علاء حمدي قريطم
علاء حمدي قريطم

نعى النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، اللواء الدكتور مصطفى كامل، عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي في حادث، اليوم الأحد.

وقال قريطم إن النائب الراحل يتمتع بسمعة طيبة وسط زملائه بمجلس الشيوخ فقد كان رجل وطنيا محبا لبلاده وقدم العديد والعديد لمصر على مدار تاريخه من خلال وظائفه التي شغلها، حيث من الوظائف الوطنية التي شغلها فقد تولى منصب مدير الكليه الحربية في فترة تاريخية هامة.

وكان النائب مصطفى كامل رئيس لجنة الإسكان السابق بـ مجلس الشيوخ، توفي عصر اليوم الأحد، بعد تعرض سيارته لاصطدام داخل المجلس الشيوخ وتم نقله للمستشفى.

 

 

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكلية الحربية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق النائب مصطفى كامل النائب علاء حمدي قريطم النائب علاء قريطم

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