محافظ الإسكندرية يكشف تأثير النوة الحالية بعد سقوط كميات أمطار غزيرة

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن التغيرات المناخية بدأت تظهر في محافظة الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، وهذا الأمر بدأ في 2015، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية أدت لتساقط أمطار بصورة مضاعفة وبكميات غير اعتيادية.

تم استيعاب مياه الأمطار بالكامل

وتابع "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن كم الأمطار التي هبطت العام الماضي كانت أكبر من الأمطار التي تساقطت في 2015، ورغم ذلك استطاعت المحافظة تصريف هذه الأمطار، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تتعرض لنوة منذ بداية الخميس، حيث استمرت الأمطار على مدار اليوم، ولكنها كانت خفيفة ومتقطعة، ولهذا تم استيعاب المياه بالكامل.

وأضاف أن الأمطار بداية من اليوم بعد الفجر كانت غزيرة، واستمرت على هذا النحو حتى الساعة الخامسة مساءً، ثم توقفت، والآن تتساقط في مدينة العامرية فقط، مشيرًا إلى أن الحركة المرورية رغم الأمطار لم تتوقف في أي شارع في المحافظة بالكامل، ولكن الشوارع الجانبية في بعض المناطق شهدت تراكم كميات كبيرة من الأمطار، وبعض الشوارع وصلت الأمطار لـ50 سم.

ولفت إلى أن جامعة الاسكندرية قامت بإعداد مشروع ضخم جدًا لتصريف مياه الأمطار، والاستفادة منها بشكل علمي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يهدف لفصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي، وانتهينا من 3 مراحل من المشروع في شهر أكتوبر الماضي، والمناطق التي شهدت تنفيذ المشروع لم تشهد تراكم أي نقطة للمياه على الإطلاق.