الأحد 25 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ننشر دعاء المطر مع سقوط الأمطار في مختلف أنحاء الجمهورية

المطر
المطر

بدأ فصل الشتاء يحل علينا بطقوسه المعتادة بعد أن بدأ رسميًا منذ الأربعاء الماضي ليبدأ اليوم في هطول أمطاره معلنًا قدومه بشكل رسمي مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

دعاء المطر

في هذا الوقت ومع سقوط الأمطار في مختلف المناطق المتفرقة في محافظات الجمهورية يبحث الكثيرين عن دعاء المطر للترديد به والمناشدة والرجاء في الدعاء وتمني تلبيتها.

من أهم وأشهرها الأدعية المذكورة عن الصحابة للدعاء بها في أوقات المطر.

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا.

اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار.

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين.

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

اللهمّ إنّي أسألك أن تغسل ذنوبنا وقلوبنا بهذا المطر وأن تجعله بركةً لنا ونماء.

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أدعية المطر

اللهمّ إنّا نسألك أن تسقينا من رحمتك ومغفرتك وجودك وإحسانك كما تسقينا من هذا المطر. 

اللهمّ ارحمنا واهدنا، واجعل هذا المطر خيرًا لنا ووفقّنا لأفضل الأعمال يا رحمن.

اللهمّ اجعل هذه الأمطار بركة وخير لنا، وارزقنا معها الرضا واجعلنا لك شاكرين، حامدين، ذاكرين طائعين، واجعلنا يا إلهي من أوليائك الصالحين.

اللهمّ إنّا نسألك أن تنزل علينا المطر، وألّا تحرمنا منه وأن تمنُن علينا وترزقنا بفضلك وجودك وكرمك لا بأعمالنا يا رحمن يا رحيم يا الله. 

اللهمّ إنّا نتوسّل إليك ونرجوك ونستغيثك وندعوك يا الله أن تنزل علينا المطر، وأن تسقنا منه وألّا تتركنا عطشى جائعين، فأنت مولانا وأنت إلهنا وأنت رازقنا وأنت معطينا وملجئنا يا ربّنا الكريم.

الأحوال الجوية أدعية المطر دعاء المطر المطر فصل الشتاء سقوط الأمطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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