محافظ الإسكندرية: «مجهودات جبارة لفصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحى»

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن أخر التطورات والإستعدادات الخاصة بالمحافظة مع موجة الطقس السئ التي تمر بها معظم أنحاء الجمهورية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن كل الأجهزة التنفيذية في وضع استعداد، من شركة الصرف الصحي وشركة المياه، للأمطار، فكانت من بسيطة لمتوسطة، وكانت متقطعة، وكانت فرصة لاستيعاب كميات المياه.

وأضاف أن الأمطار بدأت منذ مساء أمس وكانت خفيفة وزادت حدتها الخامسة فجرا، وصباحا أصحت غزيرة، وهي أول نوة "نوفة الفيضة" بها مياه أمطار كبيرة جدا، لافتا إلى أن الحالة المرورية كانت جيدة جدا، وبعض الشوارع بها بطء ولكن مستمرة.

ولفت إلى أن هناك 49 تجمعات مياه منذ الصباح، وتم تصريفها، والحالة المرورية تسير بصورة جيدة كاملة، موضحا أن منطقة غرب الإسكندرية كان بها معدلات أمطار زيادة، ووصلت من 20 لـ 30 سم، وبعض الشوارع وصلت 50 سم، والشبكة لم تستوعب غزارة الأمطار التي ظلت عدة ساعات متواصلة.

وأوضح، أن المشروع الجديد الذي أمر به الرئيس السيسي، وكان يتابعه رئيس الوزراء، وهو الاستراتيجية المتكاملة لفصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي، وهي الفكرة التي طبقتها كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وتم تنفيذ 3 مشروعات على الكورنيش، وفي شهر مارس يبدأ تنفيذ الستة مشروعات أخرى، وهذه الأمطار تشغيل تجريبي للمشروع، به نجاح باهر.

وتابع: "في نهاية هذه المرحلة، يتم استغلال هذه المياه، ولا تضيع في البحر أو المصارف العمومية، وتذهب للدلتا الجديدة، وليكون هناك تجمع سكني وتجاري وصناعي جديد"، لافتا إلى أنه في انتظار الأرصاد الجوية، والساعة التاسعة يحصل على أخر نشرة وخرائط، وبعدها يقرروا ما إذا كان هناك إرجاء للدراسة أم لا.