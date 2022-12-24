أهالى عرب غمازة بالصف يناشدون محافظ الجيزة لإنقاذهم: النفق غرق من المطر

اشتكى أهالي قرية عرب غمازة الكبري التابعة لمركز الصف جنوب محافظة الجيزة من غرق نفق الطريق الإقليمي بجوار مسجد النصر في مياه الأمطار، مناشدين المحافظ اللواء أحمد راشد بالتدخل وتوجيه الأجهزة المعنية بسرعة إزالة المياه التي تُعيق حركة السيارات.

وقال فارس أبوساعد، أحد أهالي المنطقة، إن أقل كمية من مياه تملأ النفق سريعًا ما يمنع مرور السيارات والمواطنين، وهو المنفذ الوحيد لخمس قرى.

وأشار إلى مرور كابل كهرباء رئيسي على سطح الأرض داخل النفق، ما يُعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة في حال سقوط أمطار.