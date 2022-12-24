السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أهالى عرب غمازة بالصف يناشدون محافظ الجيزة لإنقاذهم: النفق غرق من المطر

النفق غرق من المطر
النفق غرق من المطر

اشتكى أهالي قرية عرب غمازة الكبري التابعة لمركز الصف جنوب محافظة الجيزة من غرق نفق الطريق الإقليمي بجوار مسجد النصر في مياه الأمطار، مناشدين المحافظ اللواء أحمد راشد بالتدخل وتوجيه الأجهزة المعنية بسرعة إزالة المياه التي تُعيق حركة السيارات.

وقال فارس أبوساعد، أحد أهالي المنطقة، إن أقل كمية من مياه تملأ النفق سريعًا ما يمنع مرور السيارات والمواطنين، وهو المنفذ الوحيد لخمس قرى.

وأشار إلى مرور كابل كهرباء رئيسي على سطح الأرض داخل النفق، ما يُعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة في حال سقوط أمطار.

عرب غمازة غمازة الكبري الجيزة محافظ الجيزة حمد راشد محافظة الجيزة

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وائل لطفي

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