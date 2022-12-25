حالات منع رؤية الأب.. تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022

قانون الحضانة الجديد وتفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية من المواضيع التي زاد البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل، الدستور ترصد جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي:

قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022

-إلغاء التعدد وصياغة جميع قوانين الأحوال الشخصية في قانون واحد.

-تم وضع وضع جميع المسائل المختصة بالزوج والزوج في قانون واحد.

-وضع أحكام منضبطة لأحكام الطلاق الشفوي.

-إنشاء صندوق لرعاية الأسرة.

-إنشاء وثيقة تأمين لدعم المرأة فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بالأحوال الشخصية.

- يوفر القانون الجديد للأحوال الشخصية الموارد التمويلية الأزمة لوثيقة التأمين.

- إلزام الزوج بطلاق زوجته عند مأذون وتوثيق الطلاق وإخطار الزوجة به.

رؤية الأباء للأبناء