الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حالات منع رؤية الأب.. تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

قانون الحضانة الجديد وتفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية من المواضيع التي زاد البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل، الدستور ترصد جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي:

قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022

-إلغاء التعدد  وصياغة جميع قوانين الأحوال الشخصية في قانون واحد.

-تم وضع وضع جميع المسائل المختصة بالزوج والزوج في قانون واحد.

-وضع أحكام منضبطة لأحكام الطلاق الشفوي.

-إنشاء صندوق  لرعاية الأسرة.

-إنشاء وثيقة تأمين لدعم المرأة فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بالأحوال الشخصية.

- يوفر القانون الجديد للأحوال الشخصية الموارد التمويلية الأزمة لوثيقة التأمين.

- إلزام الزوج بطلاق زوجته عند  مأذون وتوثيق الطلاق وإخطار الزوجة به.

برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد سيساهم بشكل كبير في حل مشاكل الأسرة

بعد موافقة «الشيوخ».. نص مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية

مايسة عطوة: توجيهات السيسى بإعداد قانون أحوال شخصية جديد ومبسط تحقق العدالة للأسرة المصرية

هل تطرق قانون الأحوال الشخصية الجديد لتحليل المخدرات قبل الزواج؟

رؤية الأباء للأبناء

  • القانون الجديد يمكن الأب من اخذ أبناءه معه يومين في الشهر.
  • تضمن القانون عقوبات رادعة فى حال عدم قيام الأب بإعادة الأبناء للأم.
  • منع الأب الذي لا ينفق على أولاده من رؤيتهم في قانون الأحوال الشخصية الجديد.
  • أحتوى قانون الأحوال الشخصية الجديد على ضوع حلول لمصاريف التعليم والولاية التعليمية وحلول لعدد من المشاكل التى تخص هذا الملف.
  • أكد القانون الجديد على ضرورة توثيق طلاق الزوجة عند المأذون مع ضرورة إخطار الزوجة بهذا الطلاق.
  • لا يعترف قانون الأحوال الشخصية الجديد بما يسمى "الزواج العرفي"
  • - يمنع قانون الأحوال الشخصية الجديد الزوجة  التي تزوجت عرفيا من الحصول على أي حق لها لدى الزوج لكونها لم توثق الزيجة.
  • قانون الأحوال الشخصية الجديد يعطي فرصة للزيجات العرفية بتقنين أوضاعها.
  • ألزم قانون الأحوال الشخصية الجديد ضرورة تحليل الـ DnA في حالة الرغبة في إثبات النسب في الخلافات التي تنشأ بين الزوجين بخصوص هذا الأمر.
  • القانون الجديد يجبر الزوج بإجراء اختبارات الـ DNA في حالة الخلاف حول نسب الأطفال وفي حالة رفض الأب الخضوع للتحيليل يعتبر الأبناء من صلبه.
  • رأى الأزهر ومفتى الديار المصرية مدون في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
قانون الأحوال الشخصية قانون الاحوال الشخصيه الجديد قانون الحضانة الجديد قانون الحضانة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

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